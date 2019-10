Com’è cambiata Apple 8 anni dopo la morte di Steve Jobs

Apple, dalla sua scomparsa, ha seguito il solco che Jobs aveva tracciato. Dagli iPhone agli iPad, fino ai computer Mac, i concetti chiave sono rimasti uguali: design, privacy e user experience al primo posto. L’eredità di Jobs si sente ancora forte, e lo dicono i numeri. Il vero oggetto nuovo lanciato da Apple, dopo la morte dell’ex Ceo, è il Watch. L’orologio, che oggi è uno dei pezzi forti del portafoglio di Cupertino, è arrivato negli scaffali nel 2015, quasi quattro anni dopo la morte di Jobs. Ciononostante, sono diverse le testimonianze secondo le quali il progetto iniziale era stato seguito – anche stavolta – da Jobs. Uno dei maggiori momenti di distacco, invece, si è vissuto con il lancio di Pencil, la penna per iPad, lanciata nell’autunno del 2015. Negli anni, infatti, Jobs aveva più volte snobbato la concorrenza che aveva scelto l’utilizzo di penne per scrivere sui display. Durante la celebre presentazione del primo iPhone, nel 2007, Jobs disse apertamente «nobody wants a stylus» («nessuno vuole un pennino»), una frase rimasta ricorrente nel m®ondo Apple. Ma il 2007 è un’era tecnologica fa, e nulla esclude che oggi Jobs si sarebbe ricreduto.

La morte

Steve Jobs morì nel pomeriggio del 5 ottobre 2011, nella sua casa di Palo Alto. Aveva 56 anni. Se ne andò sussurrando “Oh wow”, secondo i racconti delle persone a lui vicine. Un cancro al pancreas non gli diede scampo, dopo otto anni di dura battaglia. Otto anni in cui Jobs fece crescere Apple in modo esponenziale, tirando fuori dal cilindro le innovazioni migliori. Perché Jobs, affamato e folle, lo era per davvero.