Comau, ComoNExt e Umana lanciano un’academy della manifattura per risolvere il mismatch

Comau, ComoNExt e Umana si mettono insieme per progettare una “Manufacturing Academy” che partirà a metà novembre. Il nuovo progetto formativo è rivolto a diplomati – anche con diploma di qualifica – e laureati inoccupati o disoccupati e si è dato l’obiettivo di colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Ezio Fregnan, direttore di Comau Academy spiega che grazie alla sua storia e alla sua esperienza «Comau è in una posizione privilegiata per contribuire alla crescita e all’aggiornamento delle competenze di studenti, giovani all’inizio della propria carriera e professionisti. La Manufacturing Academy di Lomazzo nasce con l’ambizione di diventare un polo di formazione d’eccellenza per l’industria del futuro e la sua forza lavoro». Il direttore generale di ComoNExT Stefano Soliano aggiunge che «oggi più che mai, la trasformazione digitale richiede necessariamente l’integrazione delle competenze più tradizionali con quelle dell’Impresa 4.0, per le quali non esiste ancora un’offerta formativa adeguata e completa. Non c’è vera innovazione senza conoscenza e senza competenze». Per Giuseppe Venier, amministratore delegato di Umana, «le aziende chiedono oggi competenze specifiche che uniscano skills tecniche di alto profilo e capacità tipiche della produzione manifatturiera. La scuola o gli enti di formazione, o alta formazione, non riescono tuttavia a stare al passo con le imprese e con le loro esigenze. Ecco dunque l’idea di realizzare questa Academy».

Il primo corso per “Programmatori di sistemi automatizzati 4.0” partirà il 15 novembre e terminerà il 14 gennaio. Si tratta di 6 moduli distribuiti in 8 settimane full time. In tutto saranno 240 ore, di cui 120 in aula e 120 in laboratorio, che si svolgeranno nella sede di ComoNExT a Lomazzo, in provincia di Como. Si tratta di un percorso esperienziale, al termine del quale ai partecipanti verrà rilasciato il Certificato Comau.

Il primo modulo sarà focalizzato sul ruolo del Programmatore 4.0 e sulle soft skill 4.0, il secondo sull’uso e la programmazione di robot industriali. La parte successiva, declinata in tre moduli, entrerà invece nel vivo delle hard skills, in particolare di Programmazione Python, Fieldbus e Programmazione PLC. Infine, nel sesto e ultimo modulo gli studenti integreranno la parte pratica del laboratorio, per poi svolgere l’esame teorico-pratico finale.

Nella sede di ComoNExt, oltre al Dimostratore di Fabbrica 4.0, verrà allestito un laboratorio con 5 isole didattiche e.DO. Ci saranno anche un’isola didattica con Robot Collaborativo Racer 5, quattro stazioni dimostrative, sia meccaniche, sia elettriche, ed un esoscheletro MATE. Se nella prima fase l’academy è rivolta a diplomati o laureati inoccupati o disoccupati ed è gratuita, successivamente il progetto si estenderà anche a dipendenti o professionisti che cercano percorsi di aggiornamento professionale continuo.