Comau si allea con Intrinsic (Alphabet) per un modello di automazione smart

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una partnership che guarda Oltreoceano, alla Silicon Valley,con l’obiettivo di sviluppare un modello più democratico di automazione industriale e robotica, alla portata di settori in fase di forte sviluppo. Comau, azienda del Gruppo Stellantis con headquarter a Torino, diventa partner d’innovazione e di automazione per Intrinsic, in capo al Gruppo Alphabet, casa madre del gigante Google. La collaborazione si focalizza sullo sviluppo di una innovativa piattaforma software che garantisce un accesso semplificato per quei settori in fase di accelerazione sul fronte tecnologico.

La collaborazione industriale rappresenta una novità nel mondo dell'automazione, con l’obiettivo di rendere sempre più smart e intelligenti i robot, facilitandone la programmazione e l’utilizzo. Comau sta già utilizzando la piattaforma software “Flowstate” di Intrinsic, interfaccia di programmazione semplificata basata sull’intelligenza artificiale. Il sistema messo a punto con Intrinsic rappresenterà uno stimolo per il comparto e potrà favorire la diffusione della robotica industriale, con un migliore rapporto costi-benefici, aiutando le diverse industry ad accedere a un’automazione facilmente implementabile.

Loading...

Pietro Gorlier, Ad di Comau

Comau, che quest’anno ha compiuto cinquantanni, conta cinque innovation hub, cinque digital hub, 12 stabilimenti produttivi con 3.700 persone in 13 diversi paesi. «In futuro - sottolinea l’ad Gorlier - continueremo a mettere a frutto la sinergia con Intrinsic e la nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni collaborative, mobili, indossabili e sicure, portando avanti la strategia di robotica basata sull’utilizzo di software e Intelligenza Artificiale, indispensabile in tutti gli ambiti industriali,in particolare nei settori che hanno ancora un basso livello di automazione».

La spinta per accelerare un modello innovativo e più democratico di automazione sta alla base della collaborazione tra le due imprese, come conferma Wendy Tan White, ceo di Intrinsic. «La collaborazione con Comau ha portato al nostro team numerosissime competenze, conoscenze e casi d’uso concreti su cui focalizzare il nostro impegno. Lo sviluppo di Intrinsic Flowstate in particolare – ha spiegato il ceo Tan White – è stato accelerato proprio dalla volontà di Comau di innovare insieme, per risolvere in modo nuovo problemi sempre più difficili. Siamo entusiasti dei prossimi sviluppi di questo progetto, nonché delle opportunità che darà ai produttori di soluzioni industriali attuali e futuri».