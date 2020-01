Comcast alza il velo su Peacock: guanto di sfida a Netflix e Apple Tv+ Rivelati dal colosso Usa i dettagli del nuovo servizio streaming con cui la casa madre di Nbc Universal punta a giocarsi le sue carte nel mercato delle piattaforme streaming on demand di Andrea Biondi

Tre offerte: una gratuita, ma con la pubblicità; una sempre con la pubblicità ma anche con una programmazione più sostanziosa, a 4,99 dollari ; un’ultima versione senza pubblicità a 9,99 dollari al mese. Comcast, colosso Usa dei media e delle Tlc controllato dalla famiglia Roberts, casa madre di Sky e di NbcUniversal, conglomerato da 94,5 miliardi di dollari di ricavi a fine 2018, svela ufficialmente le sue carte per dar battaglia al tavolo dei servizi in streaming.

Si chiama Peacock, in onore del pavone che è il simbolo del colosso Usa, il nuovo servizio che partirà il 15 aprile, ultimo ingresso in un agone in cui Oltreoceano si sono posizionati il leader di mercato Netflix, ma anche Amazon con la sua Amazon Prime Video; Apple con la sua Apple TV+; Disney con Disney +; Hulu (che è controllata dalla Disney); e ViacomCbs con la sua Cbs All Access. All’appello (per ora) manca HBO Max di AT&T, che dovrebbe essere lanciato a maggio.

Per quanto riguarda Peacock, a metà aprile il servizio sarà disponibile per tutti i clienti Comcast. Mentre a partire da metà luglio sarà a disposizione di tutti negli Usa, con le sue 15mila ore di programmazione con contenuti originali che avranno come protagonisti star come Alec Baldwin e Demi Moore. I fan di “The Tonight Show with Jimmy Fallon” e “Late Night with Seth Meyer” non dovranno stare alzati fino a tardi perché Peacock li trasmetterà in streaming. La “dotazione” consta poi di 600 film e 400 serie, tra cui repliche di spettacoli NBC come “The Office” e “Parks and Recreation”.

Chi aderirà al servizio potrà poi fruire di un’offerta di contenuti sportivi, fra cui anche le prossime Olimpiadi di Tokio (non a caso il servizio, in un primo momento disponibile agli abbonati Comcast e per i clienti dell’operatore via cavo Cox Communications, a metà luglio sarà a disposizione di tutti).

Quel che è immediatamente evidente dallo sbarco di Comcast è la strategia legata a una leva prezzo aggressiva. I 4,99 dollari di Apple Tv+ e i 6,99 di Disney+ si confrontano infatti con la gratuità (a costo dei 5 minuti di pubblicità ogni ora) e i 4,99 dollari (sempre con la pubblicità ma con un’offerta più nutrita quanto a) delle prime due possibilità di abbonamento offerte da Comcast per Peacock. I 9,99 dollari del servizio premium senza adv sono dall’altra parte inferiori agli 11,99 dollari mensili di Hulu (senza pubblicità) o al profilo standard di Netflix e a Disney+ completo di Hulu ed Espn+ (12,99 dollari) o anche ai 14,99 dollari attesi per Hbo Max e ai 15,99 dollari mensili per l’offerta premium di Netflix.