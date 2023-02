Come accedere al video del parcheggio se si trova l’auto «graffiata»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Nel parcheggio di un ospedale, la carrozzeria della mia auto è stata “graffiata”. Posso avere le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire chi è stato?

Risposta. In questi casi si può sporgere denuncia contro ignoti per il reato di danneggiamento aggravato, perché l'auto era esposta alla «pubblica fede», ex articolo 625, comma 7, del Codice penale. Nell'ambito delle indagini penali gli investigatori, o il difensore munito di mandato per indagine difensiva, potrebbero chiedere di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tuttavia, le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento Ue 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali. In genere, quindi, le immagini vengono salvate per 24/48 ore, secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Di recente, peraltro, il Tar di Catania, con la sentenza 3376 del 22 dicembre 2022, ha precisato che non è possibile esercitare in via amministrativa il diritto di accesso agli atti anche se l'auto si trovava in un parcheggio di un'azienda pubblica, come nel caso descritto dal quesito. Infatti l'istanza di accesso agli atti deve avere a oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto al quale viene richiesto, mentre in questo caso essa sarebbe finalizzata ad acquisire documenti nuovi.

