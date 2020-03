Come affrontare l'emergenza virus: le differenze fra Italia e Cina

In Cina, invece, il pugno di ferro del regime ha imposto ben altro: nella provincia dell’Hubei (quella che include la città di Wuhan), i 60milioni residenti sono stati costretti all’isolamento domiciliare. È stato vietato l’utilizzo delle auto. Una persona ogni tre giorni è stata autorizzata ad uscire dall'abitazione (mascherina addosso) per comprare cibo e provviste. Le misure di quarantena domiciliare hanno riguardato anche il resto della Cina (da Pechino a Shangai), con limitazioni molto pesanti e persone “etichettate” con dei codici che stabiliscono chi può uscire, per quanto tempo e in quale area si può muovere.

Limitazioni negli spostamenti

Nelle grandi città della Cina, come Pechino e Shanghai, il regime ha imposto misure di lockdown già a livello di quartiere. Le guardie del Partito Comunista hanno di fatto presidiato (e continuano a farlo) l'ingresso e l'uscita dai quartieri. Ad ogni cittadino, in base alla sua storia sanitaria, è stato attribuito un codice che permette (o limita) alcuni spostamenti. Ogni palazzo residenziale delle città non in stretta quarantena è stato chiuso ai non residenti. Nessuno ha potuto invitare un amico a cena, in queste settimane.



In Italia, le misure simili a un lockdown riguardano da poche ore l'’ntero Paese (dopo una fase iniziale in cui era previsto solo per la Lombardia e alcune province). Ora, invece, tutta la nazione è soggetta al blocco : non si entra e non si esce, con controlli fra città e città. È in vigore un divieto di spostamento se non per «comprovati motivi di lavoro» oppure «gravi esigenze familiari o sanitarie». Ma attualmente esiste una deroga molto dibattuta: compilando una autocertificazione (il modulo è fornito anche dalla Pubblica sicurezza) ci si può muovere un po' ovunque. Il decreto stabilisce che chi viola le prescrizioni è punito con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro.

Scuole chiuse, sport sospeso

Le scuole e le università sono chiuse in tutta Italia fino al prossimo 3 aprile. In Cina le scuole e le università sono tutte chiuse sin da quella che doveva essere la ripresa dopo le vacanze per il capodanno lunare. I canali televisivi cinesi trasmettono lezioni scolastiche ad orario continuato. Sia in Cina che in Italia, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. In Italia però c'è una deroga che riguarda le squadre italiane di calcio che disputano le coppe europee .

Mezzi pubblici

Il trasporto pubblico, in Cina, è stato bloccato in una decine di grandi città (soprattutto nell’area dell'Hubei). Wuhan, la città del focolaio, è stata completamente isolata: sono stati bloccati treni, aerei, bus, e anche i traghetti che quotidianamente salpavano sul fiume Yangtze. A Pechino, oggi, la metropolitana è in funzione, ma prima di entrare è necessario passare davanti a una telecamera termica. Se la temperatura del soggetto scansionato è superiore ai 37,3 gradi, lo stesso viene bloccato e trasferito in ospedale.