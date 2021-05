Come agevolare accordi privati per una flessibilità morbida

Inoltre, si tratta di una soluzione che previene le lungaggini, i costi e le incertezze connesse con le liti giudiziarie, il che è un vantaggio non trascurabile anche dal punto di vista aziendale.

È per questo che sarebbe opportuno rendere tale strumento ancora più appetibile per datori di lavoro e dipendenti semplificando o migliorando la normativa esistente.

Per esempio, in base al Jobs Act, entro 60 giorni dal licenziamento è oggi possibile per il datore di lavoro offrire al dipendente licenziato, al fine di conciliare velocemente la potenziale lite, una somma che resta esente da tasse e contributi previdenziali fino all’equivalente di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio. Tale meccanismo poteva rendere interessante conciliare la lite nel vigore della prima formulazione della legge, che limitava il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo a 2 mensilità per ogni anno di servizio. Ma dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, che ha sostanzialmente reintrodotto – sia pur entro limiti minimi e massimi – la piena discrezionalità dei giudici nella quantificazione del risarcimento, tale detassazione e decontribuzione appare poco attraente rispetto agli importi astrattamente ottenibili in giudizio. Perché quindi non innalzare l’ammontare di tale esenzione?

Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di reintrodurre la norma del TUIR abrogata nel 2006 secondo cui le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’uscita dei lavoratori erano sottoposte a una aliquota fiscale dimezzata, se del caso rimuovendo la differente età di accesso a tale beneficio per donne e uomini (rispettivamente 50 e 55 anni), ritenuta all’epoca discriminatoria dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Si tratterebbe di una misura che, avvicinando sensibilmente il costo aziendale dell’incentivo agli importi netti ambìti dai dipendenti, faciliterebbe di molto il raggiungimento di accordi transattivi per la risoluzione del rapporto proprio per la fascia di età in cui il reperimento di una nuova occupazione è particolarmente difficile.