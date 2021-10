Come assistere gli anziani non autosufficienti senza sbagliare le mosse

4' di lettura

Sono in arrivo scelte decisive nell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Il Governo, infatti, deve decidere come utilizzare gli investimenti del Pnrr: realizzare risposte migliori o confermare le criticità attuali, diffondendole su scala maggiore? Al momento, prevale quest’ultima ipotesi.

Gli investimenti già scrivono la riforma

Nell’assistenza agli anziani non autosufficienti, il Pnrr prevede alcuni investimenti e una riforma. Gli investimenti si concentrano sui servizi domiciliari, specificamente l’Adi (Assistenza domiciliare integrata) delle Asl: essi partiranno nel 2022 e si esauriranno nel 2026. Il loro ammontare è cospicuo poiché dalla spesa attuale di 1,3 miliardi annui si salirà progressivamente sino a 2,9 miliardi nel 2026. La riforma - a sua volta - è quella organica dell’intero settore, per modificarlo in profondità e rafforzarlo: comprende l’insieme delle misure esistenti e sarà introdotta tra il 2023 e il 2024. È attesa dalla fine degli anni 90 ed è già stata realizzata in gran parte dei Paesi vicini al nostro, come Austria (nel 1993), Germania (1995), Francia (2002) e Spagna (2006). È la riforma il passaggio cruciale per il futuro.

Le scelte sugli investimenti, dunque, precederanno la riforma e la condizioneranno in profondità. Di fatto, quindi, nel decidere l’utilizzo degli investimenti si scriverà già la parte della riforma riguardante i servizi domiciliari. Da qui l’importanza delle scelte da compiere adesso.

Il Piano Nazionale di Domiciliarità Integrata

Esiste oggi l’evidente pericolo che le scelte sull’impiego degli investimenti siano in contraddizione con gli obiettivi della successiva riforma, già indicati nel Pnrr. Per evitare che ciò accada, il “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza” - il più ampio raggruppamento di rappresentanza sociale in materia in Italia, composto da 43 organizzazioni (www.pattononautosufficienza.it) – ha presentato la proposta di un “Piano nazionale di domiciliarità integrata”, da avviare nel 2022, e che, in continuità con la futura riforma, inizia a declinarne concretamente gli obiettivi. Vediamo ora in che modo il Piano affronta i principali rischi presenti in questa fase.

Il rischio di diffondere servizi domiciliari che non servono ai non autosufficienti

L’Adi è l’intervento domiciliare pubblico più utilizzato, ricevuto annualmente dal 6,2% degli ultrasessantacinquenni, e i cui finanziamenti - si è visto - cresceranno molto. Bisogna, però, confrontarsi con l’eredità di un servizio che non è mai stato pensato per le peculiarità della non autosufficienza. Perlopiù, infatti, l’Adi eroga singole prestazioni di natura medico-infermieristico per far fronte a specifiche - e circoscritte - esigenze sanitarie, in assenza di una risposta che prenda in considerazione le molteplici dimensioni della vita legate alla non autosufficienza e la loro complessità. In concreto, sono rari gli interventi di sostegno all’anziano nelle attività fondamentali della vita quotidiana, così come le azioni di affiancamento e supporto a familiari e badanti; inoltre, il valore medio di ore erogate annualmente per utente è pari solo a 18 e la durata dell’assistenza, in prevalenza, si limita a 2-3 mesi (ad es. quelli successivi ad una dimissione ospedaliera). Non stupisce, dunque, che la definizione di assistenza agli anziani non autosufficienti (long-term care) della Commissione Europea escluda l’Adi da questo settore del welfare