Come Australia e Nuova Zelanda hanno battuto il coronavirus. Per ora Pochissimi casi di nuovi contagi dopo un mese e mezzo di chiusure ma una condotta molto diversa dei due leader di Angela Manganaro

Surfisti a Bondi Beach, Sidney, Australia

4' di lettura

Approcci simili ma storie diverse, leadership profondamente diverse, un fattore che in una pandemia conta: il flagello sanitario globale sta dimostrando come tutto, in un paese, in primis la vita e la morte ma anche il lavoro e la cura familiare, dipendano da decisioni politiche. Con approcci simili e governanti agli antipodi, Nuova Zelanda e Australia possono dire di aver domato il coronavirus, almeno per ora.

Entrambi i Paesi sono uno spot a favore del lockdown che ha funzionato ma questo da solo non basta a spiegare il successo o la foto spavalda di un gruppo di surfisti l’uno vicino all’altro, pronti a rituffarsi in acqua (Bondi beach, la spiaggia simbolo di Sidney, è stata riaperta). Il risultato è ancora più interessante perche si incrocia col fattore stagione, da quelle parti sta per finire l’autunno, a giugno sarà inverno ma comunque il clima resta mite tutto l’anno. E la stagionalità sembra ora una variabile importante per capire l’andamento della pandemia di Covid19.



In entrambi i paesi ha contribuito al successo il fatto di avere sterminati spazi per pochi abitanti, condizione ideale per il distanziamento sociale. I due governi annunciano adesso riaperture ma nessuno sembra voler abbassare la guardia: l’Australia che ha deciso un lockdown parziale e ora vanta un tasso di nuovi contagi sotto l’1% (alla fine di marzo era del 25% ) ha annunciato di voler potenziare i test con l’acquisto di 10 milioni di kit: i tamponi sono considerati la misura chiave per contenere la diffusione del virus e permettere alle persone di riconquistare una certa libertà di movimento.

La Nuova Zelanda invece ha imposto da metà marzo un lockdown molto rigido, ha chiuso tutto incluse le aziende, ma l’obiettivo dall’inizio è stato non mitigare il coronavirus quanto eliminarlo. Il 28 aprile ha registrato 3 nuovi casi per un totale di 1472 contagi: 1.214 sono guariti, 19 sono morti. “Possiamo dire con fiducia che non c’è piu trasmissione del contagio nella nostra comunita, ora la sfida è mantenere questo risultato” ha detto la primo ministro Jacinda Ardern mentre nel paese riaprono servizi scolastici e sanitari non essenziali e i locali per il cibo da asporto ma, allo stesso tempo, i neozelandesi si preparano a rimanere ancora a casa e uscire solo per lavorare, fare la spesa o esercizio fisico.

«Nuova Zelanda e Australia hanno avuto effetti e approcci simili ma la differenza nella leadership è stata evidente» dice Fausto Labruto, medico radiologo italiano, professore associato di radiologia, manager di una azienda di teleradiologia. Il dottor Labruto è in Australia da cinque anni, vive a Noosa nel Queensland assieme alla moglie neozelandese Julie. «In Nuova Zelanda il lockdown è stato realizzato in tempo e con serietà. Il maggiore merito va alla primo ministro Jacinda Ardern, che ha puntato su una comunicazione seria ed efficace anche grazie all'aiuto di specialisti in economia, ecologia, epidemiologia, e sul buon esempio (ad esempio il taglio del proprio stipendio). Adesso è molto piu popolare di quanto lo era prima della pandemia. Un plauso va fatto anche all'opposizione che ha scelto di appoggiare la primo ministro senza alcuna riserva. In Australia - continua Labruto - purtroppo la storia è diversa. Si c'è stato un lockdown, ma il primo ministro, Scott Morrison non ha mai usato una comunicazione efficace e la gente era ed è molto confusa sulle regole vigenti. In questo senso, il primo ministro è stato svantaggiato dal fatto che l’Australia è una repubblica federale e ogni stato ha applicato la propria agenda, creando differenze tra stato e stato. Inoltre il primo ministro aveva appena subito l'enorme calo di popolarità per la gestione degli incendi a dicembre e gennaio (è andato in vacanza alle Hawaii durante una settimana critica, ha negato qualsiasi legame tra gli incendi e i cambiamenti climatici ndr)».