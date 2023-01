Come avere gli incentivi 2023 per le auto elettriche

Gli incentivi auto 2023 riducono il prezzo delle auto elettriche fino a 5000 euro. La fascia più alta degli incentivi 2023 si rivolge alle vetture con emissioni di anidride carbonica fino a 20 grammi per chilometro e con un prezzo di listino di 35.000 euro escluso iva, Ipt e messa su strada che si traduce in costo massimo di listino pari a 42.700 euro. Lo sconto senza rottamazione è pari a 3.000 euro e sale a 5000 euro in caso di rottamazione. È riservato a persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing. L’auto nuova acquistata va tenuta almeno per 12 mesi dalle persone fisiche e dalle imprese di noleggio e 24 mesi da quelle di car sharing. L’auto da rottamare deve avere le seguenti caratteristiche: Categoria M1; intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi; omologata nelle classi da Euro 0 a Euro 4. Per controllare i fondi ancora disponibili https://ecobonus.mise.gov.it/

