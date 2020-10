Come battere i corporativismi e modernizzare il Paese Italia Dobbiamo far crescere le piccole imprese, agganciarle all’innovazione e costruire i campioni europei nei settori chiave di Marco Bentivogli

Caro Direttore,

offrire ai giovani come biglietto di ingresso alla cittadinanza un sussidio dallo Stato o la paghetta dai nonni è inaccettabile. Non deve essere uno scandalo darci un taglio al welfare elettorale che gli ultimi due Governi hanno utilizzato. Il blocco degli investimenti sull’innovazione, che il Ministro Patuanelli ha promesso di sbloccare e il sussidio alla disoccupazione creata da quel blocco è qualcosa di schizofrenico. L’intervento del Ministro è stato importante, concreto. Ci si aspettava dal Presidente del Consiglio non solo l’elenco delle cose fatte nella gestione emergenziale, ma dove ha idea di portare il Paese. Tutti i Governi vantano successi, inclusi quelli non contabilizzabili ma nei momenti di ricostruzione serve parresia, come dice Papa Francesco, ovvero il diritto dovere di dire la verità. Non capisco perché Angela Merkel dica ai tedeschi, con condizioni socio economiche migliori delle nostre: «I prossimi mesi saranno ancora più difficili per il Covid. In Germania la situazione è e resta seria» e a proposito di scuole «farò tutto il possibile perché i bambini non diventino gli sconfitti dell’epidemia».

Diventare il Sussidistan e statalizzare l’economia deresponsabilizza il capitalismo nostrano e uccide il lavoro, processo che dovrebbe essere appannaggio della destra reazionaria; solo in Italia, cattivi studi e confusione mentale la fan presentare come una cosa “di sinistra”.

Nella relazione si dà un giudizio negativo sul blocco dei licenziamenti. Lo capisco, ma non si può dire che si ristruttura per assumere. Rischia di essere vero come la bufala che quota 100 e reddito di cittadinanza aumentavano l’occupazione. Non condivido questo approccio, se aggiungiamo gli autonomi monocommittenti, a blocco vigente abbiamo perso 1 milione di posti di lavoratori. Senza blocco sarebbero stati secondo la previsione della Ue almeno 2 milioni. Abbiamo le politiche attive completamente paralizzate, l’Anpal governata dal Mississippi. Navigator, persone che non hanno mai trovato lavoro, pagati per trovare il lavoro agli altri. Reddito di cittadinanza a chi lavora in nero o qualcosa di peggio. I poveri veri schivati sapientemente dai sussidi. È vero che quei licenziamenti sono solo rinviati ma soprattutto se il Governo non costruisce una strategia per la crescita, al di là dell’assemblaggio estivo delle centinaia di progetti che non fanno una politica industriale coerente. Detto questo, perdere il lavoro è terribile. In un Paese dove non funziona nulla, quando si perde il lavoro è difficile tornare in pista. Condivido con Bonomi di smetterla con l’ottimismo quando centinaia di migliaia, specie tra i 15 e i 34 anni perdono il lavoro.

Il Governo ha mille responsabilità, va aiutato specie se capisce potenzialità e limiti. Ma anche il capitalismo italiano va scosso. Abbiamo la più alta patrimonializzazione immobilizzata del risparmio. Una buona sfida per Bonomi è continuare ad essere esigente col Governo ma anche con le imprese che sono scappate all’estero e verso la rendita. Ha la credibilità per farlo.

Onestamente negli ultimi anni abbiamo fatto centinaia di “patti epocali” in cui si evocavano princìpi. Forse è il caso di coalizzarsi per spingere le riforme e affrontare in modo serio il nostro gap di produttività che mai come oggi può sposarsi alla dignità del lavoro. Il vero patto è superare i veti corporativi: dare efficienza alla Pa, modernizzare lo Stato, fare la riforma fiscale, Ernesto Ruffini ha buone idee ma si deve partire dall’Irpef. Troppo pochi italiani pagano le tasse e ne pagano troppe. E poi patti a livello territoriale per mettere in piedi ecosistemi attrattivi e utili a realizzare habitat generativi di lavoro e sostenibilità. In un ecosistema che funziona le relazioni industriali si chiamano Partecipazione. Insieme si risolvono i problemi, insieme vengono le migliori idee.