Come Blade Runner: l’eterno sogno delle «auto volanti» continua

Tutti ricordano “Blade Runner”. Correva l’anno 1982 e il Ridley Scott diventato famoso con “Alien” portava sul grande schermo un racconto di Philip Dick, morto pochi mesi prima dell’uscita del film, segnando una svolta nell'immaginario della science fiction. Pochi però ricordano, o sanno, che Blade Runner, con le sue macchine volanti che sfrecciavano tra i grattacieli nell’eterna e piovosa notte delle megalopoli del futuro, era ambientato nel 2019. Proprio quest’anno. E probabilmente ancora meno persone sanno che proprio quest’anno Boeing ha fatto alzare nel cielo il suo primo prototipo funzionante di automobile volante, veicolo che combina estetica e funzionalità di elicottero, drone e aereo ad ala fissa.



Il Boeing NeXt, che si è levato da terra il gennaio scorso in Virginia, è un veicolo a decollo verticale lungo oltre nove metri e largo otto e mezzo con un motore elettrico in grado di assicurare oltre 50 chilometri di autonomia di volo. Non pochi, se pensiamo a contesti urbani e a mezzi di propulsione a impatto zero. Il colosso di Seattle sta già lavorando anche a una versione cargo del NeXt, telecomandata e senza pilota a bordo, in grado di trasportare oltre 226 chili di merce. «Stiamo liberando il potenziale di mercato della mobilità aerea urbana - si entusiasma Steve Nordlund, vicepresidente e general manager di Boeing NeXt - nel nome di trasporti sicuri, efficienti e senza stress».

L’eterna rivale di Boeing, Airbus, non resta certo alla finestra. Anzi, pensa ancora più in grande. Da tempo il consorzio europeo ha dato vita a Voom, una piattaforma di prenotazione on demand di piccoli elicotteri passeggeri, per di più relativamente “low cost”. «Sono atterrato all’aeroporto di San Paolo, in Brasile, e anzichè il taxi ho utilizzato Voom per raggiungere il mio hotel», racconta con orgoglio Joerg Muller, capo dei programmi e delle strategie di mobilità urbana di Airbus. «Il risultato? Sono arrivato in albergo in dieci minuti invece che in due ore». Il servizio di “taxi aereo” urbano firmato Airbus per ora è disponibile in due tra le più congestionate aree urbane mondiali, San Paolo in Brasile e Città del Messico, ma visto l’incredibile successo verrà esteso ad altre megalopoli già nel corso di quest’anno.

Uno degli elicotteri del servizio di mobilita' Voom (Airbus), disponibile a Rio in Brasile e a Citta' del Messico

Ma Voom è solo la punta dell’iceberg del lavoro di Airbus. Il colosso aerospaziale europeo sta adottando un approccio a tutto tondo per cercare di risolvere i problemi di mobilità di megalopoli destinate nei prossimi anni a diventare sempre più enormi. Nella sua divisione di mobilità aerea (Urban Air Mobility unit), Airbus ha messo assieme un team multidisciplinare composto di architetti, sociologi, designer e urbanisti, incaricati di studiare i big data sui flussi di traffico in città come Pechino o Parigi per poter sviluppare le strategie di mobilità urbana del futuro nel nome della sostenibilità.