Come cambia l'Iva / Call of stock

(pressmaster - stock.adobe.com)

Il particolare contratto internazionale con cui due soggetti passivi di due Stati si obbligano a trasferire le merci tra di loro non nel momento in cui vengono trasferite fisicamente al cessionario nello Stato membro del cessionario ma nel momento in cui il cessionario preleva i beni dal deposito per immetterli nella propria produzione o commercializzazione, e che quindi consente di ritardare gli effetti fiscali di una cessione Intra Ue al momento del prelievo del bene da parte del cessionario, trova una sua collocazione armonizzata a livello unionale. Dal 1° gennaio, infatti, tutti gli Stati membri riconoscono la validità di questa tipologia di differimento per un periodo di 12 mesi dall'arrivo delle merci nello Stato membro di destinazione della cessione intra Ue.