Come cambia l'Iva / Identificativo Iva Ue e Intrastat

(Javier Castro - Fotolia)

I due codici, da elementi di natura formale, divengono presupposti sostanziali per emettere una fattura non imponibile per una cessione Intra Ue. La conseguenza è che dal 1° gennaio la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido; così, il cedente sarà obbligato a ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies. Analogamente succede per gli Intrastat, ovvero gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitari.