Come cambiano i colori, il centro-nord verso la zona gialla: ecco le regioni candidate

Più di metà Italia da lunedì 26 aprile potrebbe risvegliarsi in zona gialla. Sarà una mini «rivoluzione», perché gli abitanti di queste regioni «promosse», in base al prossimo decreto in arrivo potranno tornare al ristorante a pranzo e a cena (sia pure solo nei locali con tavoli all’aperto e con il limite del coprifuoco alle 22, che la Lega spinge per spostare però alle 23), andare a cinema a teatro e nei musei (che riapriranno con capienza limitata), praticare «sport di contatto» come calcetto e basket all’aperto, nonché spostarsi liberamente verso altre regioni gialle.

Prossimo monitoraggio decisivo,

Ecco perché cittadini e amministratori locali guardano con crescente ansia al monitoraggio di venerdì 23 aprile dell’Istituto superiore di sanità, in base al quale saranno attribuiti i nuovi colori delle regioni. Se il coronavirus continuerà a rallentare la sua corsa, come fa ormai da quattro settimane, sono ben 14 le regioni che potrebbero avere le carte in regola per potrebbero essere «promosse» in giallo.

La normativa di riferimento

Partiamo dalle regole in vigore, che non saranno modificate nel prossimo decreto anti Covid sulle riaperture atteso sul tavolo del Cdm mercoledì 21 aprile . Sono obbligatorie due settimane in fascia arancione e «quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive» per poter passare in area gialla. E i parametri da rispettare sono: Rt (l’indice che misura la velocità del contagio) sotto 1 e «rischio complessivo» basso o moderato. Un indicatore quest’ultimo risultato del calcolo di 21 parametri, dalla comparsa dei nuovi focolai al tasso di occupazione di ospedali e terapie intensive.

Le regioni candidate alla zona gialla

Se anche nel prossimo monitoraggio sarà confermato l’andamento positivo delle ultime settimane le regioni candidate a passare in zona gialla sono: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise. Tutte finora con Rt abbondantemente sotto 1 e rischio moderato o basso. A queste, potrebbero aggiungersi anche Toscana, Liguria e Basilicata se l’Rt (attualmente vicino a 1) continuerà a restare sotto soglia. Non è detto però che una o più di quelle Regioni alla fine non resti arancione, per una risalita dell'Rt o per il passaggio del rischio da “moderato” ad “alto”.

Chi resta in fascia arancione e rossa

Dovrebbero restare in arancione, invece, la Campania, la Calabria e la Sicilia. A queste potrebbe unirsi la «rossa» Puglia, se l’incidenza settimanale dei casi rimarrà sotto quota 250 (attualmente siamo a 239). La Sardegna vedrà confermato sicuramente il rosso. Anche la Valle d’Aosta ha buone probabilità di restare in lockdown. L'incidenza dei casi è attualmente a quota 266 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti, sopra la soglia critica di 250, che fa scattare automaticamente la fascia con le maggiori restrizioni.