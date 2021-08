Come cambiano i colori, l’Italia resta bianca ma aumentano i ricoveri. Sicilia in bilico

4' di lettura

La nuova ondata estiva di contagi - caratterizzata da una fase di rapida crescita il mese scorso seguita da una lunga frenata - sembra avviata verso il picco. La maggiore trasmissibilità del Covid nella sua variante Delta trova un argine nell’aumento costante della popolazione immunizzata (il 60,2% della popolazione è completamente vaccinato). Ma per ora continuano ancora a crescere, sia pur lentamente, sia i ricoveri nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Con un’attenzione particolare alla Sicilia. L’unica regione che al momento rischia la zona gialla. Ha superato infatti la soglia del 15% prevista dai nuovi parametri per i ricoveri in area medica non critica. Ma non ancora, sia pure di un soffio, quella (10%) dei ricoveri in terapia intensiva. E anche questa settimana potrebbe riuscire a conservare (come il resto del Paese) la fascia bianca con minori restrizioni.

I nuovi parametri

In base alle nuove regole i cambi di colore delle regioni (al momento tutte bianche) dipendono soprattutto dal tasso di occupazione dei posti letto dei pazienti Covid negli ospedali. Per decretare il passaggio in area gialla, infatti, oltre all’incidenza oltre 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti bisogna oltrepassare altri due parametri: il 10% dei posti occupati in rianimazione e il 15% negli altri reparti. Sorvegliata speciale è la Sicilia, seguita dalla Sardegna. E più a distanza dalla Calabria. Non a caso tutte regioni più indietro nelle vaccinazioni degli over 60 (la fascia di età maggiormente a rischio di ospedalizzazione). In particolare la Sicilia registra la percentuale più alta in Italia di over 60 non vaccinati (nemmeno con una dose): il 17,7% del totale (oltre 245mila persone), contro una media italiana del 10%.

Loading...

Le regioni più a rischio

Sicilia e Sardegna sono le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, rispettivamente al 9,4% e al 10,8%. A ridosso quindi della soglia massima prevista. Ma in Sicilia la situazione è preoccupante anche sul fronte dei reparti ordinari, con il tasso di occupazione di posti letto schizzato oltre il limite (16%), mentre è più sotto controllo in Sardegna (circa 9%). Le due regioni inoltre registrano anche i tassi di incidenza dei contagi più alti in Italia: 154 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti la Sardegna e 139 la Sicilia.

Ricoveri in crescita

In particolare in Sicilia nella settimana dall’8 al 15 agosto, tutti gli indici hanno registrato una risalita. «Sono aumentati i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati ordinari e in terapia intensiva, e i nuovi ingressi in terapia intensiva». Questa l’analisi del responsabile dell’ufficio statistica del comune di Palermo Girolamo D’Anneo sui dati Covid siciliani diffusi dal dipartimento nazionale di Protezione civile. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 6.833, il 34,1 per cento in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 14,7 per cento. I pazienti nei reparti ordinari sono passati da 459 registrati l’11 agosto a 583 il 16 agosto e quelli in terapia intensiva da 59 a 71.

Sicilia in bilico

Malgrado ciò la Sicilia potrebbe riconferme la fascia bianca in occasione del prossimo monitoraggio nazionale fissato venerdì 20 agosto. Si fa riferimento ai dati registrati il martedì. E la regione ha aumentato la disponibilità di posti letto. L’11 agosto la Regione aveva comunicato ad Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 3.167 posti ordinari e 730 in terapia intensiva. Il 16 agosto i posti in area medica sono saliti a quota 3.619, mentre quelli in rianimazione a 754. A questi ultimi vanno aggiunti altri 196 posti attivabili in caso di emergenza. Questo le potrebbe consentire ancora una settimana (probabilmente l’ultima) di zona bianca, fino al 29 agosto.