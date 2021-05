Come cambiano i colori: a metà giugno verso 12 regioni in zona bianca

2' di lettura

L’Italia tutta gialla inizierà da lunedì a colorarsi di macchie bianche. Il 31 maggio Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno le prime tre regione ad approdare in questa area di rischio “minimo”, nella quale non è previsto il coprifuoco (sempre che i governatori non optino per misure più restrittive) e le regole anti Covid da rispettare sono essenzialmente tre: obbligo della mascherina, distanziamento e sanificazione. Ma se il trend dei contagi continua a calare, entro metà giugno fino a 13 regioni italiane potrebbero essere promosse in fascia bianca. La più “ambita” perché la più vicina un ritorno alla normalità pre-Covid.

Le regioni in pole per la zona bianca



Servono tre monitoraggi consecutivi con meno di 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti per il passaggio in zona bianca. Il prossimo report della Cabina di regia sull'andamento epidemiologico, atteso venerdì 28 maggio, certificherà che Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, taglieranno l'ambito traguardo lunedì 31 maggio. Il 7 giugno dovrebbero toccare ad Abruzzo, Veneto, Liguria e Umbria, che questa settimana sono alla seconda settimana con dati da “bianca”. A queste regioni, a partire dal 14 giugno, potrebbero unirsi Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, provincia di Trento. Tutte regioni con dati attualmente a ridosso dei 50 contagi. Ma che giovedì 27 maggio (data chiave del prossimo monitoraggio per quanto riguarda l’incidenza settimanale dei nuovi casi), se il trend in calo proseguirà, dovrebbero collocarsi tutte sotto quota 50.

Le regole in vigore in zona bianca

In base a quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021, in zona bianca non vige il coprifuoco. E si applicano solo le misure anti contagio (distanziamento, igiene e mascherine). Anche se restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese fiere e congressi, nonché le attività in discoteche e locali, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive al chiuso. Ma sulle regole da adottare in zona bianca le Regioni sono al lavoro per definire linee guida precise. Per esempio il coprifuoco, invece che abolito subito, potrebbe scattare partire dalle 24 (in anticipo sulla data del 7 giugno stabilita a livello nazionale), in attesa della eliminazione per tutti dal 21 giugno. Ed è probabile che i governatori chiederanno per le regioni bianche anche di riaprire le discoteche o l'accesso ad altri eventi.

