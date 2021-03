Come cambieranno i colori delle regioni, anche la Toscana rischia il rosso da lunedì

I punti chiave Sotto osservazione anche Liguria e Val d’Aosta con Rt (nell’ultimo monitoraggio) vicino al livello di guardia per far scattare il lockdown

Regioni come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio non potranno scalare in fascia arancione prima di lunedì 29 marzo

Il 6 aprile scadono il Dpcm e il decreto Draghi. E sulla base dei dati aggiornati si deciderà quali divieti rinnovare e quali abolire

La stretta del governo, con il passaggio in zona rossa questa settimana di oltre la metà delle regioni italiane, non è destinata a dare risultati immediati. I primi effetti dovrebbero vedersi con il monitoraggio del 26 marzo. Il prossimo report del 19 marzo potrebbe anzi portare al passaggio in fascia rossa della Toscana. E al massimo a un arretramento in fascia arancione del Molise. Del resto, tutte le 9 regioni per le quali è scattato da lunedì il lockdown (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia) non possono per ora ambire alla zona arancione, in base alla regola per cui è obbligatorio rimanere nella fascia di maggior rischio almeno due settimane.

Le regole del nuovo decreto

In base al decreto legge approvato dall'esecutivo, non solo l'intera Italia sarà in zona rossa a Pasqua e Pasquetta (3,4 e 5 aprile). Ma dal 15 marzo al 6 aprile nelle regioni gialle saranno in vigore le restrizioni stabilite per le zone arancioni (divieto di spostamento dal comune di residenza, bar e ristoranti chiusi). E le misure della zona rossa (negozi, bar, ristoranti e scuole chiuse) si applicano automaticamente non solo nelle regioni con Rt sopra 1,25 ma anche in quelle dove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Toscana a rischio zona rossa

Una stretta, quest’ultima che ha provocato il lockdown nelle Marche e in Trentino. E che potrebbe portare in fascia rossa anche la Toscana a partire da lunedì. Rispetto all’ultimo monitoraggio, l'indice di contagio Rt (che era a 1,23 ossia a un passo dalla soglia critica di 1,25) è in miglioramento ma l'incidenza dei nuovi positivi si attesta intorno a 240 nuovi casi su 100 mila abitanti, molto vicina al tetto fissato in base ai nuovi criteri nazionali. Mentre 16 sindaci delle valli etrusche in vista della Pasqua ieri hanno lanciato un appello: «Non venite nelle seconde case». Proprio su questo tema una nuova ordinanza regionale è in arrivo per reiterare il divieto bocciato dal Tar.

Sotto osservazione anche le arancioni Liguria e Val d’Aosta, il cui Rt nell’ultimo monitoraggio era vicino al livello di guardia per far scattare il lockdown. Mentre il Molise, (rosso dal 1° marzo) che nel monitoraggio del 12 marzo aveva parametri arancioni, potrebbe scalare nella fascia di minor rischio se venerdì 19 marzo i dati saranno confermati.

Decisivo il monitoraggio del 26 marzo

Dall'ultima ordinanza emessa dal ministro della Salute Roberto Speranza il 13 marzo, che ha acceso il semaforo rosso per 9 regioni, devono dunque trascorrere due settimane. Il monitoraggio del 19 marzo servirà per fornire indicazioni, ma quello determinante arriverà il 26 marzo. Se quel giorno i dati confermeranno un miglioramento, le regioni attualmente rosse come la Lombardia, il Veneto e il Lazio potranno passare in fascia arancione. E tutti i negozi, compresi i parrucchieri e i centri estetici potranno riaprire. Cinque giorni di ripresa prima del lockdown deciso per Pasqua. Il 3, il 4 e il 5 aprile tutta Italia tornerà infatti in rosso. Il 6 aprile scadono il Dpcm e il decreto Draghi. E sulla base dei dati aggiornati si deciderà quali divieti e regole rinnovare, quali abolire.