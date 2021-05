Come cambiano i colori delle regioni: Italia gialla, ma entro giugno forse tutta bianca

2' di lettura

L’Italia da lunedì 24 maggio si sveglierà di un solo colore: il giallo. Anche la Valle d’Aosta, infatti, ultima regione arancione, passerà nella fascia con minori restrizioni. Ma il calo costante dei contagi, rafforzato dall’aumento della copertura vaccinale, ha innescato un circolo virtuoso che potrebbe portare quasi tutto il Paese in fascia bianca entro giugno. Con tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) che hanno già le carte in regola per la promozione dal 31 maggio. E altre tre (Abruzzo, Veneto e Liguria) in pole per il passaggio dal 7 giugno.

Una meta, quella della zona bianca, particolarmente ambita dai governatori, anche in vista della stagione estiva: non vige il coprifuoco (che in base alla norma nazionale dovrebbe essere abolito solo il 21 giugno) ed è tutto aperto: valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti).

Il nuovo monitoraggio

Una premessa. Il monitoraggio di venerdì 21 maggio cambia rispetto al solito. Sarà effettuato per la prima volta sia con il nuovo sistema di accertamento basato sull'incidenza dei contagi e sui ricoveri ospedalieri, sia sul vecchio (indice di trasmissione Rt e rischio complessivo basato su 21 parametri). Ma la sostanza è la stessa. Le regioni italiane sono attualmente tutte in fascia gialla. Sia in base ai nuovi criteri (tra 50 e 150 nuovi casi), sia in base ai vecchi (Rt sotto 1 e rischio basso o moderato). Con sei che hanno attualmente numeri da zona bianca (il parametro da rispettare è: meno di 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti). Si tratta di Molise (21), Sardegna (26), Friuli Venezia Giulia (29), Abruzzo (44), Liguria (42) e Veneto (48)

Friuli, Sardegna e Molise prime regioni in fascia bianca

Di queste però solo le prime tre possono ambire alla promozione dal 31 maggio. Bisogna infatti rispettare il parametro per tre settimane consecutive. Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia sono alla seconda. Abruzzo, Liguria e Veneto (se i dati saranno confermati) ancora alla prima. Se non ci saranno intoppi, il passaggio avverrà il 7 giugno.

Il trend delle altre regioni

Va registrato tuttavia che il trend in discesa dei contagi riguarda tutte le regioni. Solo Basilicata (106), Campania (103) e Valle d’Aosta(114) infatti hanno più di 100 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. E si avvicinano progressivamente alla soglia di 50 anche regioni come Umbria (52), Emilia Romagna (70), Lombardia (67), Lazio (65). Se il trend continua, la previsione dei tecnici è che l’Italia possa essere tutta bianca entro fine giugno. A patto che la variante indiana (più trasmissibile di quella inglese) resti sotto controllo.