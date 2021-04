Come cambiano i colori delle regioni: l’Italia resta gialla. La Sardegna verso l’uscita dal lockdown

2' di lettura

Il giallo sarà anche la prossima settimana il colore dominante della cartina geografica italiana legata all’emergenza Covid. Alle 15 regioni già passate in questa fascia con minori restrizioni (ristoranti e bar con tavoli all’aperto a pranzo e a cena; ingresso consentito in cinema, teatri e musei sia pure con capienza limitata, spostamenti liberi verso altre regioni gialle) si aggiungerà quasi sicuramente la Puglia dopo il monitoraggio settimanale del 30 aprile. Un monitoraggio che arriva troppo presto per valutare gli effetti delle riaperture scattate il 26 maggio. E che dunque potrebbe registrare ancora un ulteriore lieve calo dell’Rt (l’indice che misura la velocità del contagio, ndr) attualmente a 0,81.

La Puglia si dovrebbe affiancare dunque a Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige (sia la provincia autonoma di Bolzano che di Trento), Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise. Tutte finora con Rt sotto 1 e rischio complessivo moderato o basso. La Valle d’Aosta è in bilico tra l’arancione e il ritorno in rosso. Dovrebbero restare in arancione Calabria, Sicilia e Basilicata. La Sardegna (unica regione rimasta in zona rossa) potrebbe uscire dal lockdown.

Loading...

La normativa di riferimento



Come si arriva alla «promozione» in giallo? Ricapitoliamo le regole in vigore, che non sono state modificate dal nuovo decreto anti Covid che disciplina le riaperture. Sono obbligatori «quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive. E i parametri da rispettare sono: Rt (l'indice che misura la velocità del contagio) sotto 1 e «rischio complessivo» basso o moderato. Un indicatore quest'ultimo risultato del calcolo di 21 parametri, dalla comparsa dei nuovi focolai al tasso di occupazione di ospedali e terapie intensive.

Puglia verso la fascia gialla

Non sono obbligatorie due settimane in fascia arancione per poter essere «promossi». La Campania, ad esempio, è diventata arancione il 19 aprile. E il 26 aprile, dopo una sola settimana, è passato in fascia gialla. È stato possibile perché, indipendentemente dal colore, aveva registrato da due monitoraggi consecutivi parametri da zona gialla. È la stessa situazione della Puglia (diventata arancione il 26 aprile), che dovrebbe passare in giallo da lunedì 3 maggio se l’attuale trend positivo sarà confermato.

Loading...

Calabria, Sicilia e Basilicata verso la conferma dell’arancione

Per lo stesso motivo resteranno in arancione (a meno di un peggioramento dei parametri) tre regioni che nell’ultimo monitoraggio avevano ancora parametri compatibili con quella fascia: la Calabria (che ha un rischio complessivo alto), la Sicilia e la Basilicata (entrambe con Rt sopra 1).