Come cambiano i colori delle regioni: dalla Toscana alla Valle d’Aosta ecco chi rischia il rosso. Lazio verso l’arancione

I punti chiave Sotto osservazione la Valle d’Aosta con incidenza contagi a ridosso della soglia critica

Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna dovrebbero restare in lockdown almeno fino all’11 aprile

L'intera Italia sarà tutta in zona rossa a Pasqua e Pasquetta

In attesa della Pasqua in lockdown in tutta Italia, sembra destinato a crescere il numero delle regioni in zona rossa. A Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania potrebbe aggiungersi da lunedì 29 marzo anche la Toscana. Ma sotto osservazione ci sono pure la Valle d’Aosta e la Calabria. Fa eccezione il Lazio che dopo due settimane in lockdown viaggia verso la «promozione» in fascia arancione.

Toscana vicina alla zona rossa



La Toscana è a un passo dalla zona rossa. L'incidenza viaggia attorno ai 250 casi settimanali per 100mila abitanti, a ridosso della soglia che porta nello scenario con più restrizioni. Nel monitoraggio della Cabina di regia che si svolge il venerdì, si tiene conto della settimana che va appunto dal venerdì al giovedì precedente al lavoro dei tecnici dell'Istituto superiore di sanità e del ministero. Così bisognerà verificare l’andamento dei prossimi giorni prima che possa essere sancito il lockdown. Intanto si allunga l'elenco dei comuni in zona rossa in regione: siamo a quota 94 su 273 totali.

A rischio anche Valle d’Aosta e Calabria

Ma a rischiare il passaggio in fascia rossa è anche la Valle d’Aosta. Con poco più di 250 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, è per ora sopra la soglia che segna l’ingresso nella fascia con maggiori restrizioni. La Calabria nell’ultimo monitoraggio dell’Iss l’Rt sfiorava il valore limite di 1,25. E anche se l’incidenza dei contagi resta lontana dal livello di guardia, la regione si segnala per una delle percentuali più basse (71,3%) di dosi somministrate di vaccino rispetto a quelle consegnate. Mentre

Lombardia ed Emilia-Romagna in rosso fino all’11 aprile

Nel monitoraggio settimanale del 26 marzo Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Puglia (ancora incerto il dato della Campania) dovrebbero riportare tutte dati ancora da zona rossa. Perché, indipendentemente dal valore dell’Rt (ancora non noto), registrano un numero di nuovi casi sopra la soglia critica dei 250 nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Non dovrebbero perciò poter ambire alla zona arancione prima di lunedì 12 aprile. In base a quanto previsto dalla normativa, infatti, non solo è obbligatorio rimanere nella fascia di maggior rischio (rosso o arancione) per almeno due settimane ma, per venire riclassificati, è obbligatoria la «permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive».

Lazio verso la fascia arancione dal 29 marzo

Il Lazio invece sembra avviarsi a una «promozione» in zona arancione. I parametri erano già migliorati la scorsa settimana. L’incidenza dei casi resta sotto quota 250. E, a meno di un’impennata dell’Rt, dovrebbe perciò tornare nella fascia con meno restrizioni a partire da lunedì 29 marzo, dopo due settimane di lockdown. Anche se, in vista delle vacanze di Pasqua a partire dal 31 marzo, è improbabile un ritorno in presenza delle scuole per soli due giorni.