Come cambiano i colori: Sardegna e Calabria con ricoveri al limite, ma restano bianche anche la prossima settimana

3' di lettura

La prossima settimana non si saranno altri passaggi di regioni in zona gialla. A meno di novità dell’ultima ora, la Sicilia resterà da sola nella fascia con maggiori (seppur molto limitate) restrizioni. Sardegna e Calabria, le due principali candidate al “downgrade”, sia pure per un soffio dovrebbero restare infatti in area bianca. Anche se la decisione ufficiale sarà presa solo venerdì dalla cabina di regia, la prassi consolidata è che quest’ultima faccia riferimento ai dati sui ricoveri registrati il martedì. Ecco perché si può dire con ragionevole certezza sin da ora che non ci saranno cambi di colore. Ricordiamo che il giallo scatta se si superano entrambe le soglie del 10% dei ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva e del 15% negli altri reparti.

In Sardegna ricoveri nei reparti al limite

Il quadro è in peggioramento in Sardegna (132 contagi settimanali ogni 100mila abitanti), che per un soffio resta bianca. Già la settimana scorsa la regione aveva rischiato. Aveva superato la soglia del 10% in terapia intensiva (questa settimana la situazione è peggiorata passando dall’11,2% al 13,8%), ma si era salvata restando al 14% nei reparti ordinari. Questa settimana abbiamo raggiunto la soglia limite del 15% (con pazienti che da 224 sono diventati 240). Con un solo ricovero in più si passa in zona gialla.



Loading...

In Calabria terapie intensive ancora sotto soglia

Scivola verso il giallo anche la Calabria (102 casi settimanali ogni 100mila abitanti). I ricoveri nei reparti ordinari, già la settimana scorsa oltre la soglia del 15% sono ulteriormente cresciuti, con un tasso di occupazione che dal 15,2% è salito al 17% (e i ricoveri da 125 a 161). Ma la regione si salva grazie alle terapie intensive sotto soglia, anche se in crescita. Siamo a 15 ricoveri, pari a un tasso di occupazione dell’8,9 per cento. Ma la Calabria ha pochi posti letto in rianimazione (169). Con soli due o tre ricoveri in più in terapia intensiva, la regione supererebbe la soglia del 10% e passerebbe in fascia gialla.

Sicilia ancora gialla

La Sicilia, invece, resta gialla e si proietta verso l’arancione. Mentre l’incidenza resta stabile sopra quota 190 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, peggiorano i parametri delle terapie intensive e delle reparti ordinari. Il tasso di occupazione delle rianimazioni passa in una settimana dal 12,1 al 13,9% (e i ricoveri da 102 a 117) mentre quello dei reparti ordinari si impenna dal 19,4 al 22,5% (da 740 a 824 pazienti). Ma le soglie del 20% in terapia intensiva e del 30% in area medica non critica per passare in arancione restano ancora lontane.

Il nodo dei posti letto considerati in terapia intensiva

Una precisazione. In base al decreto del 23 luglio 2021(articolo 2, comma 2) le Regioni sono tenute a comunicare alla cabina di regia i dati dei posti letto disponibili in terapia intensiva. Il ministero della Salute ad inizio agosto ha completato la ricognizione. Si tratta di una cifra calcolata condividendo con il ministero il criterio per l'individuazione di questi posti. Una cifra “fissa”, aggiornabile solo con cadenza mensile «sulla base di posti letto aggiuntivi», a patto però che questi «non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività». In altre parole, ai nuovi letti dovrebbero corrispondere medici e infermieri in più, non sottratti ad altri reparti o ai posti letto già allestiti. In occasione del monitoraggio di venerdì 10 settembre le cifre potrebbero essere riviste dalle Regioni, d’intesa con il ministero della Salute