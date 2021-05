Come cambiano i colori: verso un’Italia tutta gialla, tre regioni in pole per la zona bianca

2' di lettura

In attesa dei nuovi parametri per l’attribuzione dei colori (che le regioni chiedono peraltro di abolire), l’Italia la settimana prossima si appresta a diventare tutta gialla. Delle tre regioni attualmente arancioni, solo la Valle d’Aosta dovrebbe restare tale. Le altre due, Sicilia e Sardegna, passeranno da lunedì 17 maggio nella fascia con minori restrizioni, a meno di novità dell’ultima ora. E intanto spuntano le prime regioni con incidenza settimanale dei contagi sotto quota 50 ogni 100mila abitanti, perciò candidabili per la zona bianca: Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Del resto siamo in una fase di riduzione non solo della curva dei contagi ma anche dei ricoveri ospedalieri. Per questo nell’ultimo monitoraggio ben 13 Regioni (oltre alle due province autonome di Trento e Bolzano) avevano un rischio basso, parametro che fa restare in zona gialla anche con Rt (l’indice di trasmissione del contagio) superiore a 1. Una situazione quest’ultima che comunque il monitoraggio del 14 maggio non dovrebbe contemplare in nessuna regione.

Valle d’Aosta verso conferma arancione



La Valle d'Aosta, finita in fascia rossa dal 3 maggio a causa di un numero di nuovi casi settimanali oltre la soglia critica di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti (265), ha visto l'incidenza ridursi velocemente (siamo a 154). Dal 10 maggio è stata promossa in arancione. Le norme sui colori richiedono che si debba stare almeno due settimane in zona arancione dopo il rosso. La cabina di regia può optare anche per una sola settimana, ma finora ha preferito attenersi quasi sempre alla regola. Più probabile dunque una conferma dell’arancione, malgrado la regione registri già da due settimane un quadro da zona gialla (Rt sotto 1 e rischio basso).

Sicilia e Sardegna in giallo



Passeranno dal 17 maggio in giallo invece Sardegna e Sicilia. Anche la Sardegna, uscita lunedì 3 maggio dal lockdown, registra da due settimane di seguito parametri da zona gialla. Ma, nonostante il pressing delle autorità locali, la cabina di regia ha deciso di lasciarla questa settimana ancora in arancione. Scontata, dunque la promozione in zona gialla. Quasi certa anche quella della Sicilia. L’isola nel penultimo monitoraggio (30 aprile) aveva dati da zona arancione. Per andare in giallo ci vogliono due settimane di numeri compatibili con quello scenario. La prima è stata la scorsa, la seconda sarà quella in corso.

Le regioni in pole per la zona bianca

Il monitoraggio del 14 maggio certificherà infine le prime regioni con numeri in regola (meno di 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti) per ambire alla zona bianca senza restrizioni (a parte mascherina e distanziamento). In pole al momento ci sono Molise (42), Sardegna (49) e Friuli Venezia Giulia (50). Il passaggio comunque non potrebbe avvenire, nella migliore delle ipotesi, prima di fine mese. In base alla normativa attuale, infatti, sono necessari tre monitoraggi consecutivi con incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (oltre a un Rt sotto 1 e un livello di rischio basso). Da ricordare che la Sardegna è l’unica regione che ha sperimentato in passato in fascia bianca: dal 1° al 21 marzo. Per poi essere riclassificata prima arancione (a causa della sospensione dell’area gialla decisa dal governo in prossimità delle vacanze di Pasqua) e infine rossa in seguito all’impennata dei contagi.

