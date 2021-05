Colori regioni, come funziona il nuovo sistema basato su incidenza dei contagi e ricoveri

4' di lettura

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto sulle riaperture (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio) scattano le nuove regole per l’attribuzione dei colori delle regioni. Come anticipato, si baseranno sull’incidenza dei contagi e sul tasso dei ricoveri in ospedale. In realtà fino al 16 giugno è previsto un periodo transitorio caratterizzato saranno da due monitoraggi: uno con le nuove regole. E un’altro con le vecchie (l’Rt - l’indice di trasmissione del contagio - e il rischio complessivo basato su 21 parametri). Ma queste ultime, più complesse e “severe”, saranno di fatto residuali. Perché «fino al 16 giugno 2021, alla regione che, all'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno

le misure previste per lo scenario di rischio inferiore». Se cioè una regione risultasse in fascia arancione in base al primo monitoraggio e gialla in base al secondo (ma anche viceversa) l’ordinanza del ministero della Salute certificherebbe il colore giallo.

Rischio chiusure ridotto con le nuove regole

Con le nuove regole, fortemente volute dai governatori, sarà più ridotto il rischio di cambio colore (le regioni sono attualmente tutte gialle, con l’eccezione della Val d’Aosta che si avvia a diventarlo da lunedì 24). L'incubo per i presidenti di Regione, infatti, era quello di trovarsi in piena estate costretti a chiudere bar e ristoranti e magari anche i negozi per un'improvvisa impennata dell'Rt sopra a 1 (scenario da arancione) o 1,25 (scenario da rosso). E questo a causa di una moltiplicazione improvvisa dei contagi che potrebbe però avere pochi effetti però sugli ospedali visto che con le vaccinazioni già avanti in estate tra gli over 50, le forme gravi e i ricoveri saranno molti di meno. Ora con il nuovo decreto, anche in caso di un Rt e rischio complessivo da zona arancione, se l’incidenza resta contenuta e la pressione ospedaliera non cresce si potrà restare in zona gialla.

Loading...

I nuovi parametri per i colori



In base alle nuove regole previste dal decreto i colori saranno vincolati all'incidenza dei casi che si intreccerà con il tasso di ospedalizzazione dei malati Covid. In particolare:

Sono zona bianca: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.

Sono zona gialla: le regioni in cui o l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; oppure quelle in cui l’incidenza è maggiore (pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti) ma non c’è particolare pressione ospedaliera, perché si verifica una delle due seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è uguale o inferiore al 20 per cento.