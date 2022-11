Come cambiare lavoro seguendo «la strategia della giraffa»

La ricentratura, come presa di coscienza delle proprie aspirazioni, dei propri punti di ricarica di energia fisica ed emotiva e delle proprie competenze, è la condizione indispensabile per essere efficaci. Solo dopo saremo in grado di presentarci al meglio delle nostre capacità e consapevoli del valore aggiunto che potremo portare. È cruciale per trovare un lavoro nel quale riconoscere uno scopo, allineandoci al senso ultimo e al purpose di quello che facciamo.

Come evidenzio anche nel libro “La strategia della giraffa. Cambiare orizzonte nel lavoro - e non solo” (Enrico Damiani Editore) ognuno di noi può raggiungere una migliore realizzazione di sé coltivando 5 skill fondamentali per l’occupabilità, ovvero l’autoconsapevolezza di cosa si è imparato, di cosa si può portare nel lavoro e di quale sia il proprio “sogno”, l’elasticità mentale per accogliere il cambiamento, la resilienza per assorbire energia dall’impatto e ritrovarsi in una condizione migliore, la proattività sulla propria formazione continua e l’orientamento al mercato per comprenderne i trend e confrontarsi continuamente, allargando la propria prospettiva.

Così si può arrivare a trovare il coraggio della ripartenza o del cambio di rotta restando sempre agili e aperti alle diverse possibilità, consapevoli che la discontinuità sarà la cifra del mercato con cui convivere e occorre trovarsi attrezzati, aprendosi anche a nuove strade. Nel caso, infatti, si voglia un diverso equilibrio vita-lavoro si possono valutare hobby e passioni per capire se possono essere trasformati in fonti di reddito, si può valutare di realizzare un progetto imprenditoriale, facendo un attento esame di realtà e mettendo la propria idea alla prova dei fatti, o diventare freelance facendo il punto sulla propria situazione previdenziale per non compromettere la futura pensione, senza dimenticare la crescita nella propria azienda cercando nuove responsabilità funzionali e non gerarchiche.

Definire bene il proprio progetto professionale, focalizzando ciò che si vuole fare ed è realizzabile continuando a formarsi e a imparare, è importante per tenersi sempre proattivi nel cambiamento. Il punto sta nell’affrontare la ripartenza con ritrovata consapevolezza, fiducia in sé stessi e un mindset sempre aperto appunto al nuovo; è ciò che fa la più grande differenza.

È anche il punto chiave del mio lavoro: capire, far emergere e dar struttura alle potenzialità del singolo. Più le persone sono attive, “accese”, più saranno contributive anche verso la società, oltre che dare sempre a sé stesse per prime una possibilità di nuovo futuro.