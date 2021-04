Come cambierà il modo di fare la spesa? Ecco i 10 trend del post-covid

3' di lettura

Cosa resterà della rivoluzione provocata dalla pandemia sul modo di fare la spesa e sulla scelta di cosa acquistare e portare in tavola? Per rispondere a questa domanda, cruciale per il futuro del grocery e del retail, McKinsey ha realizzato, in collaborazione con Eurocommerce, il report “The path forward for European grocery retailers”.

Partendo dalle risposte fornite da oltre 10mila consumatori di diversi Paesi (Italia compresa) e da 50 manager del food, il report individua le 10 tendenze nate nel 2020 nel settore alimentare in Europa e che ci accompagneranno anche nei prossimi anni.

1. Calo delle vendite della Gdo

Nei prossimi mesi il progressivo allentamento delle misure di lockdown con la riapertura dei ristoranti veicolerà parte dei consumi verso l'horeca (bar e in generale pasti fuori casa). Il 49% dei manager intervistati si aspetta un calo delle vendite alimentari al dettaglio nel 2021 rispetto allo scorso anno.

2. Aumento degli acquisti online

Nel 2020 l'Italia è stata tra i Paesi europei dove l'ecommerce nel grocery è cresciuto di più (circa il 60%). E adesso metà degli italiani che hanno già fatto la spesa alimentare via internet, almeno occasionalmente, dichiara l'intenzione di continuare a farlo. E il 7% comprerà di più. Un dato positivo ma inferiore rispetto ad altri Paesi europei, Germania esclusa.

3. Crisi dei supermercati (anche per colpa dei discount)

Anche se, finita la pandemia, si potrà tornare a fare spesa nei negozi fisici senza timori di contagio, non tutti i punti vendita ne beneficeranno. Alcuni format, infatti, sono meno appealing che in passato. Come i supermercati che mostrano un tasso di crescita molto più contenuto rispetto all'ecommerce ma anche ad altri formati, in particolare il discount, vero fenomeno degli ultimi anni. Anche in Italia.

4. Focus sulla convenienza

Il prezzo è tornato centrale nella scelta di cosa acquistare e di dove comprarli. Il 39% dei consumatori italiani intervistati ammette di aver intenzione di trovare nuovi modi per risparmiare e il 40% di cercare di cogliere le migliori promozioni. E il 56% dei manager inserisce la maggiore sensibilità ai prezzi tra le prime tre priorità da affrontare, considerandola come uno dei trend più rilevanti nel mercato alimentare.