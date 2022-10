Come cambierà lo shopping online sulle piattaforme Meta?

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Nel futuro di Meta c’è indubbiamente il metaverso con l’intento di riuscire a far crescere il business andando oltre il modello tradizionale della pubblicità. In una recente intervista rilasciata al Financial Times, Nick Clegg, President for global affairs di Meta, ha chiaramente detto, senza spazio ad interpretazioni sbagliate, che il metaverso di casa Meta monetizzerà attraverso l'e-Commerce. Ma le incognite sono molte e nel recente passato di Meta, proprio nell'ambito dell'e-Commerce, ci sono fallimenti e ritiri.

Avanti tutta con il metaverso

Durante l'evento Facebook Connect dello scorso anno l'annuncio del cambio di nome del Gruppo accompagnato dalle parole del Ceo Mark Zuckerberg - «Il metaverso sarà il successore di Internet mobile» - non lasciavano certo spazio ad immaginazioni differenti. Adesso però arrivano anche gli asset, nello specifico il Meta Quest Pro, il primo visore sviluppato appositamente per il metaverso che non necessita di alcun dispositivo aggiuntivo come Pc o Smartphone per funzionare (disponibile in Italia dal 25 ottobre al prezzo di al prezzo di 1799,99 euro).

In attesa che un ampio pubblico possa davvero permettersi di entrare nel metaverso ipotizzato da Zuckerberg con un visore così costoso, la società ha annunciato di aver aggiunto una nuova funzionalità di Personal Office alla piattaforma Horizon Workrooms (che presto si integrerà con Zoom e con Teams di Microsoft) per permettere alle persone di creare la propria “porzione personalizzata nel metaverso” per... lavorare.

Loading...

«Una delle cose migliori della realtà virtuale è che puoi creare ambienti che vanno oltre ciò che è possibile nel mondo fisico», sono state le parole di Zuckerberg durante la sua presentazione al Meta Connect 2022. «Ovviamente, questo vale anche per le impostazioni di produttività, in modo da avere accesso istantaneo al proprio spazio di lavoro perfetto, configurato come più si desidera, indipendentemente da dove ci si trovi».A fugare ogni dubbio sulla possibile connessione tra il nuovo super visore e Horizon Workrooms come il “metaverso per lavorare” è Andrew Bosworth, CTO di Meta, lasciatosi andare in questa dichiarazione: «Alla fine, pensiamo che il tuo Quest potrebbe essere l’unico monitor di cui avrai effettivamente bisogno».

Senza voler smontare sogni e visioni di chi certamente ne capisce più di noi, per quanto possa risultare avanzato uno spazio di lavoro virtuale, ad oggi, appare difficile immaginare che le persone utilizzino un visore VR per lavorare diverse ore al giorno (considerando il già attuale aumento dell'affaticamento tecnologico da utilizzo di sistemi di videocall e collaboration).Certo è che alle visioni bisogna anche dare il tempo di trovare terreno fertile e maturare. Ed in questo Mark Zuckerberg non sembra ancora avercene dato prova. Numerosi i suoi dietrofront.

La fine dello shopping online sulle piattaforme Meta?

È probabile che all’inizio del prossimo anno Meta rimuoverà il pulsante “shop” sul pannello di navigazione principale di Instagram che indirizza gli utenti alle schede dei retailer. Di fatto, la società sta da tempo ridimensionando le sue ambizioni commerciali scontrandosi con vendite online che non sono mai davvero decollate e, più recentemente, persino con un calo della pubblicità (che ad oggi copre ben il 98% delle entrate della multinazionale). Già il progetto Facebook Marketplace, una funzionalità che consentiva agli utenti di Facebook di acquistare e vendere beni di seconda mano lanciata nel 2016, sollevò i dubbi sulla possibile monetizzazione attraverso il commercio in App.