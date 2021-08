Come cambieranno musei, teatri e cinema con il Pnrr

6' di lettura

Il 13 agosto scorso è arrivato il bonifico di 24,9 miliardi di euro dall'Unione Europea, a titolo di anticipo, per finanziare i primi 106 progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un insieme articolato di progetti che costituiscono il motore della fase uno del PNRR e che dovranno rendicontare spese entro il 31 dicembre 2021. Le iniziative finanziate sono molte, alcune davvero importanti, altre sono più limitate e settoriali; ad esempio è stata finanziata la riforma della giustizia e l'acquisizione di nuovo personale per potenziare l'Ufficio del processo (402,4 milioni di euro), la transizione digitale 4.0 (1.713,5 milioni di euro), il rafforzamento del Superecobonus e Sismabonus (460,7 milioni di euro), gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (1.150 milioni di euro), la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole (700 milioni di euro), il Fondo per il Programma nazionale di ricerca (PNR) e i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) (300 milioni di euro), il sistema di certificazione della parità di genere (500mila euro), la creazione di imprese femminili (25 milioni di euro) ecc.

La tabella completa degli interventi finanziati è stata ampiamente trattata da Il Sole 24 Ore il quale se ne è occupato, in maniera approfondita, a partire dal 12 agosto scorso.



Il PNRR e la Cultura

La Missione 1 Turismo e Cultura 4.0, M1C3, che nel PNRR totalizza risorse per 6,68 miliardi di euro ha ricevuto ben 436 milioni di euro, pari al 6,5% del totale per il finanziamento di 11 progetti, identificati come trainanti. “La cultura e il turismo nella politica nazionale avranno un ruolo fondamentale, in quanto se ne evidenziano gli effetti non solo sull'economia, ma anche su altri settori come la salute, l'istruzione, l'inclusione e la rigenerazione urbana”, così scrive il Ministero della Cultura nel documento di approfondimento alla Missione Turismo e Cultura 4.0 prevista nel PNRR.

Quali sono gli interventi finanziati? Analizziamo, in maniera approfondita, i progetti che dovranno dare impulso al turismo e alla cultura e che saranno finanziati a suon di miliardi di euro di fondi europei.

Cultura 4.0 - Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione

1.1 Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale

Il Ministero della Cultura, per affrontare il divario digitale, ritiene imperativo ridisegnare le infrastrutture e i sistemi digitali nell'area del patrimonio culturale e rafforzare le proprie capacità e del suo personale per gestire la transizione digitale. La creazione di un'infrastruttura efficiente contribuirà a ridurre le inefficienze del sistema e ad abbassare i costi di gestione, a rinnovare il rapporto tra autorità pubbliche e cittadini e a facilitare la crescita del mercato dei servizi culturali, grazie anche alle imprese culturali e creative. L'intervento si suddivide in 12 progetti complementari per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro.

1.1/1 Il Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale è concepito come strumento di pianificazione strategica per sviluppare modelli, processi e regole per attuare il processo di trasformazione digitale. Il soggetto attuatore è l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, per un importo totale dell'intervento di 2 milioni di euro.