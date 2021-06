Come celebrare il 21 giugno, la Giornata internazionale dello yoga

4' di lettura

Nel 2014 l'Onu ha proclamato il 21 giugno, Solstizio d'estate, Giornata internazionale dello yoga. Era stato il premier indiano, Narendra Modi, a promuovere l'idea: “Lo yoga significa unità di mente e corpo; pensiero e azione; dominio di sé e autorealizzazione; armonia tra uomo e natura; un approccio olistico tra salute e benessere”, aveva motivato. Medicina per anima e corpo, da moltissimi anni ha conquistato chiunque l'abbia approcciato, tra scuole anche molto diverse tra loro, star di Hollywood che lo sponsorizzano - da Gwyneth Paltrow a Madonna -, retreats in giro per il mondo, pratiche intensive o semplice curiosità.

In Italia sono molte le iniziative che si sono sviluppate attorno alla data del 21 giugno per celebrare lo yoga. Gli eventi iniziano a tornare dal vivo in tutte le città, da Roma a Firenze.

Tra le novità di quest'anno, ci sarà il cambio di location a Roma. Da Piazza del Campidoglio, che ha ospitato le ultime due sessioni, la pratica collettiva si sposta a Castel Sant'Angelo, ma c'è una sessione su invito anche alla Farnesina, mentre a Firenze si inizia il 17 giugno in piazza Santa Croce. Non mancano appuntamenti in giornata in tutta Italia, nelle piazze, nei centri yoga ovviamente, online o al mare, come al Baubeach di Maccarese, da sempre sede di pratiche olistiche, dove si inizia alle 10 di mattina, articolando lungo il corso di tutta la giornata diverse lezioni, offerte da VitalaYoga e da altri maestri. Ogni sessione sarà ispirata ad un elemento della natura e accompagnata dai ritmi ancestrali: tutto questo verrà tradotto in colore, attraverso una performance di Karen Thomas che realizzerà una tela lunga dieci metri e alta un metro e sessanta, via via che le lezioni avranno corso, lavorando sul concetto di unione, sul flusso comunicativo tra l'arte e il movimento, tra l'arte e la natura, tra l'arte e il respiro vitale del pianeta.

Passando alla montagna, per sedute di yoga nella natura, con vista su torrenti, pareti di roccia, vette e ghiacciai, si può guardare alla rassegna Yoga Mountain Days, quattro incontri nei luoghi più incantevoli della Valle d'Aosta, che fa tappa nello scenario del Monte Bianco. Il 26 giugno ci si trova in Val Veny, in località La Zerotta. Circondati dai profumi del bosco si fa pratica con Jacopo Ceccarelli, docente qualificato, co-fondatore della Scuola Samadhi e del metodo Anukalana. Nel frattempo, per tutto il giorno, la Val Veny sarà animata da una serie di iniziative: oltre alla musica si sperimentano tante attività sportive open air. Il 27 giugno, in Val Ferret, si terranno free classes a cura di VdA Yoga. Un'opportunità adatta a chiunque: esperti o principianti. In programma anche un percorso gourmet e food a tappe. Nei mesi di luglio e agosto, invece, ci si può iscrivere agli appuntamenti tenuti sempre da Yoga Vda, inseriti nel calendario Summer Yoga, con lezioni in varie località di Courmayeur.

Praticare yoga nella natura significa regalarsi un break dalla routine quotidiana per ritrovare sé stessi, riordinare i pensieri, connettere il corpo e la mente con tutto ciò che ci circonda. Sono tante le strutture che, dall'Alto Adige alla Puglia, offrono pacchetti vacanza all'insegna della pratica e della meditazione: giornate di relax e ricerca del sé, da abbinare a momenti di recharge in spa o escursioni outdoor.