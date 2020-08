Come cogliere le opportunità del mondo post Covid Da sabato 22 agosto il libro del guru del marketing Martin Lindstrom “Adesso. Ripensare vita e lavoro in un mo(n)do diverso”

A 12 anni dalla pubblicazione del bestseller “Neuromarketing”, Martin Lindstrom propone il volumetto “Adesso. Ripensare vita e lavoro in un mo(n)do diverso”, in cui analizza l'impatto del coronavirus sugli esseri umani, facendo ricorso ad intuizioni tratte dal suo lavoro con le neuroscienze.

Lindstrom si chiede in particolare come le imprese dovrebbero destreggiarsi tra le opportunità e le insidie di un paesaggio del tutto nuovo.Non solo. L'autore analizza quali categorie e brand potrebbero prosperare come mai prima d'ora nel mondo che verrà dopo la pandemia e perché la mancanza di contatto fisico durante il lockdown potrà modificare il comportamento del consumatore piú di qualunque altro fattore.

Il libro sarà in edicola dal 22 agosto per un mese in abbinata non obbligatoria con il Sole 24 Ore a € 4,90 oltre al prezzo del quotidiano. È possibile acquistarlo anche su Shopping24 all'indirizzo http://offerte.ilsole24ore.com/adesso