Come conoscere e allenare la propria “voce originale” in azienda

I ruoli manageriali sono coinvolti in molteplici esperienze formative, spesso innovative, dove per esempio si dovrebbero imparare le tecniche di comunicazione efficace, quelle per gestire le persone, quelle per dare un feedback, e così via, ma poi le persone, nelle indagini di clima, nei focus group e attraverso altri strumenti aziendali di ascolto, affermano di non ricevere feedback, di essere insoddisfatte, di non esprimere i propri bisogni e talenti, di non avere chiaro dove bisogna andare, come bisogna farlo e perché.

La difficoltà di conoscere l’essere umano

In sintesi, si ha una consistente conoscenza teorica e tecnica mentre scarseggia la conoscenza organica e complessa del funzionamento umano e del contesto nel quale si interagisce. Tutto deve essere riconducibile a regole, best practice e deve essere misurabile, controllabile, ripetibile, prevedibile e così via. Su alcuni aspetti e situazioni ha senso utilizzare questi parametri di indagine e di valutazione, ma riportarli sull’essere umano può rivelarsi totalmente limitante, parziale e addirittura mortifero.

Immersi in questo paradigma meccanicistico e riduzionista, dove si allenano quasi esclusivamente aspetti legati alla razionalità e alla sfera cognitiva degli esseri umani, non si dedica tempo alla sperimentazione personale e collettiva di dimensioni legate all’incertezza e all’ignoto. Condizioni intrinsecamente connaturate all’esistenza umana e quindi anche al mondo aziendale. Questo ha certamente delle conseguenze di varia natura. Volendone citare una, per esempio, non ci si appropria dell’unicità, della specificità e dell’irrepetibilità del processo di apprendimento di ogni persona.

L’Executive Presence dovrebbe essere una competenza base stimolata e ricercata da ogni azienda perché rappresenta un fattore qualitativamente differenziante. Se allenata a livello personale e collettivo potrà essere estesa, in maniera del tutto naturale, ai molteplici ruoli che le persone sono chiamate a interpretare.

Il mondo artistico, e altri mondi, possono aiutare il mondo aziendale in questa direzione.