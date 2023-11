Come le convinzioni possono condizionare le nostre decisioni (e i nostri risultati)

Dobbiamo imparare a riconoscerle e provare poi a metterle in discussione, creando nuovi legami o punti di vista. Ad esempio, se penso che non potrò mai apprendere bene un nuovo mestiere perché non l’ho imparato da giovane, provo ad elencare tutte le cose che ho imparato in età adulta e che so fare bene e a creare un nuovo legame, una nuova convinzione “come ho imparato bene da adulta a guidare l’auto, a studiare concetti complessi, a fare…, allo stesso modo potrò imparare le regole e le attività di questo nuovo mestiere”.

Per trasformare le convinzioni da limitanti in potenzianti quindi occorre:

1. Innanzitutto riconoscerle. Ascoltatevi mentre parlate e ascoltate i vostri pensieri, provate a individuare una o due convinzioni limitanti presenti nella vostra vita. Prendete nota e segnatele su un foglio. Ad esempio: “È troppo tardi per cambiare le mie abitudini e la mia routine”.

2. Fatevi delle domande per smontare la convinzione individuata e provare a confutarla (chi mi ha insegnato a pensare così? quale episodio mi ha portato a creare questa convinzione? per quale motivo penso questa cosa?...)

3. Allenate la vostra creatività per individuare nuovi possibili legami tra fatti, utili a sostituire l’iniziale convinzione e a “riscriverla in modo positivo”. Ad esempio: “e se invece di pensare che è troppo tardi mi dicessi che in questi anni ho accumulato molte esperienze e queste mi possono aiutare a capire come cambiare le abitudini …se mi dicessi anche che …eccetera”.