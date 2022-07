Come costruire e rilanciare il futuro artistico e creativo italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'annuale appuntamento a cura del Sole 24 Ore dedicato allo sviluppo dell'industria culturale italiana, quest'anno ritorna finalmente in presenza, oltreché che in diretta streaming, dal Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, da cui verranno trasmesse le interviste e le tavole rotonde.

L’appuntamento è martedì 5 luglio: gli Stati Generali della Cultura, in diretta dalle 9:30 alle ore 18.30, saranno un'intensa giornata di lavori che coinvolgerà tutti i principali player della cultura italiana, protagonisti insieme a Il Sole 24 Ore-DOMENICA, Radio 24, How to Spend it, 24 ORE Eventi e 24 ORE Cultura.

Al centro dell'edizione 2022 le nuove frontiere per costruire il patrimonio culturale del futuro. Un'occasione per approfondire il ruolo dei privati nell'economia della cultura e il loro rapporto con le istituzioni pubbliche, così come il sostegno che le imprese possono offrire a una cultura diffusa e accessibile, per poi analizzare i nuovi mestieri dell'editoria e le trasformazioni del mercato audiovisivo fino al ritorno degli eventi dal vivo dopo i due anni di stop forzato. E ancora le strategie dei musei per vincere le sfide del futuro e l'importante ruolo svolto dalle Capitali della Cultura..

Questi solo alcuni dei temi che verranno discussi dagli oltre 30 relatori tra esperti dell'industry culturale italiana, rappresentanti delle istituzioni e top manager di imprese operanti nel mondo della cultura.

L'obiettivo? Fare il punto sul patrimonio culturale italiano, inteso come risorsa strategica per lo sviluppo socio-economico del Paese. La mattinata di lavori sarà aperta dai saluti del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, che intervisterà il ministro della cultura Dario Franceschini.