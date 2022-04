Come costruire un portafoglio nell’anno orribile delle obbligazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Non ci sono più i rendimenti di una volta e lo scenario per le obbligazioni non è roseo, perché con il rialzo dei tassi perdono valore. Finora, il 2022 è stato finora l’anno orribile dei titoli di debito: gli indici Bloomberg Barclays mostrano un calo del 7% per il paniere aggregato di obbligazioni globali, del 7% per quelle ad alto rendimento (e ad alto rischio), del 10,4% per le emissioni societarie Investment Grade (cioè di qualità più elevata).

Bond e risparmiatori, un binomio in discussione

Tuttavia, i bond (i titoli di debito) restano...