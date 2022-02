Come costruire una sostenibilità sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attenzione alla sostenibilità si è definitivamente diffusa su larga scala. Greta Thumberg e i “#FridaysForFuture”, i disastri naturali e gli eventi climatici estremi - a torto o a ragione collegati al degrado ambientale -, la pandemia da Covid-19 interpretata come inequivocabile segnale del Dio della carnage spazientito da violenze ambientali e ingiustizie sociali, sono alcune delle chiavi che hanno aperto la fase della sostenibilità di massa. La nuova scala con cui dovremo confrontarci, tuttavia, pone nuove sfide, prima fra tutte quella di progettare e industrializzare una “sostenibilità sostenibile”. Sostenibile perché bilanciata sulle dimensioni ambientali, sociali ed economiche ovvero di governance della singola impresa (ESG) ma soprattutto perché capace di generare processi che si autoalimentano grazie all’equilibrio dei vantaggi individuali. Processi fatti da comportamenti diffusi e spontanei in quanto motivati da ritorni convenienti per tutti gli attori dell’ecosistema (industriale, sociale o territoriale che sia) .

Ma quali sono le variabili su cui concentrarsi per progettare e industrializzare una sostenibilità più sostenibile?

Alcune saranno scoperte solo sperimentando la nuova scala dimensionale. Altre sono già ben visibili. Per esempio le variabili di mercato. Mercato di consumo da un lato, mercato finanziario dall’altro. Mercati sinora trascurati nello sviluppo di “marketing plan” e “business plan” delle iniziative e degli investimenti per la sostenibilità.

Sui mercati di consumo, per il successo duraturo di un’offerta sostenibile è fondamentale generare valore per il consumatore nel tempo. Quel valore fatto di un rapporto fra benefici e costi che alimenta soddisfazione, fiducia e fedeltà. E’ fondamentale, quindi, che il beneficio della sostenibilità che gratifica e inorgoglisce nei confronti sociali aumenti in misura coerente con le altre dimensioni del customer value, ossia senza deprimere benefici funzionali ed economici, questi ultimi riferiti a tutti i vantaggi ovvero gli svantaggi connessi ai costi-sacrifici che un consumatore deve sostenere per acquisire e godere, nel complesso, del valore atteso da un bene o un servizio. In altre parole, il beneficio psico-sociale della sostenibilità non regge nel tempo se opera in trade off a somma zero con benefici funzionali e costi; per esempio, un package sostenibile ma non abbastanza robusto che quindi non protegge o non è agevolmente trasportabile. Insomma non regge se opera a discapito di performance essenziali e rilevanti per il cliente. O ancora regge poco, e solo sull’onda dell’entusiasmo iniziale, se il prezz) della sostenibilità è troppo elevato o se altre categorie di costi, legati a reperimento, apprendimento all’uso, uso continuativo, smaltimento ecc., sono scaricati sul cliente. Si pensi alle tante offerte sostenibili che, per quanto psicologicamente e socialmente gratificanti, hanno performance relativamente più scadenti oppure richiedono un sacrificio eccessivo di tempo o altre attività complementari all’uso ma onerose. Per esempio i sistemi di riciclo dei rifiuti troppo complessi e per nulla citizen-frienldy accompagnati da impliciti messaggi di fustigazione (“se consumi e godi devi poi soffrire”). In sintesi, la sostenibilità nei mercati di consumo sarà tanto più sostenibile quanto più la progettazione e l’industrializzazione delle innovazioni – ambientali e sociali – sarà in grado di accrescere il valore globalmente offerto ai consumatori, bilanciando i benefici differenziali (che devono anzitutto essere anzitutto efficacemente comunicati) con i differenziali negativi di performance e di costo che eventualmente producono. Su questo terreno la chiave di svolta della sostenibilità sostenibile sono le innovazioni tecnologiche (per esempio nei materiali) e quelle organizzative (per esempio nelle logistiche).