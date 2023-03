Come creare valore per l’azienda grazie alla cooperazione con i fornitori

La creazione e la condivisione del valore creato da una cooperazione è obiettivo primario. Tuttavia, spesso, la misurazione dei risultati non va oltre le riduzioni costi. In realtà gli impatti attesi coinvolgono ricavi, marginalità, circolante, time to market, e altro. Dove si introducono metriche per gli obiettivi, sarà possibile introdurre sistemi di incentivi per i fornitori legati ai risultati. Ancora una volta la trasparenza sui dati e sui costi è necessaria per concordare la baseline dei parametri scelti.I modelli di should cost sono uno strumento sempre più riconosciuto per un confronto costruttivo cliente - fornitore finalizzato all’efficienza.

Coperion ha progettato nel 2019 un sistema ottimizzato di bulk material handling per un impianto di polipropilene realizzato da Maire Tecnimont che ne ha razionalizzato il layout con benefici nei tempi di montaggio e nei costi totali. Coperion ha ottenuto - in occasione dell’evento annuale Maire Tecnimont per i propri partner - il riconoscimento del risultato di riduzione dei Capex di impianto. In termini economici, la fornitura ha portato a Coperion marginalità incrementale ed opzioni sulle realizzazioni successive.

Così come per il coinvolgimento inter-funzionale, organizzazione e governance di una collaborazione cliente - fornitore richiedono strutture e processi formalizzati, allineamento sui metodi di revisione degli avanzamenti di progetto e incentivi individuali dei manager coinvolti. Introdurre una chiara governance di programma e per i singoli progetti stimola la partecipazione e, soprattutto, ne migliora i risultati di lungo termine.

Procter & Gamble ha sviluppato un programma e una metodologia di supply relationship che ha l’obiettivo di valorizzare il contributo dei fornitori per migliorare la posizione competitiva di P&G e della propria filiera. Molti Gruppi hanno creato “Suppliers Advisory Boards” - un comitato tra propri executive e quelli di alcuni fornitori strategici - per ottenere indicazioni sulla gestione dei programmi di collaborazione con i propri partner. In Toyota, per ogni programma di cooperazione con un proprio fornitore, uno steering committee, formato da senior manager di entrambe le organizzazioni, definisce ambiti, obiettivi e metriche delle iniziative congiunte, ne rivede gli avanzamenti e gestisce i problemi.

* Senior Executive Advisor - NTTData