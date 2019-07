Come deve cambiare la “mentalità bambina” al lavoro

Quando ridevamo per le disavventure del Ragionier Fantozzi non ridevamo solo per le sue gag comiche, ma perché ci rivedevamo in quel mix di atteggiamenti bambineschi



1) “Tu non mi capisci/non mi ascolti/non mi dedichi tempo” Sono frasi che pensiamo o che pronunciamo spesso nei confronti del nostro capo, ma anche di colleghi e clienti. E' come se la nostra voce interiore dicesse “io ho un problema perché sei tu cattivo che non mi dai abbastanza attenzione”. Come sappiamo bene questo atteggiamento tende ad essere percepito come lamentela polemica, infatti solitamente gli altri non reagiscono in modo collaborativo a questo tipo di messaggio. Siamo importanti ma non siamo al centro della vita di chi lavora con noi. In un mondo frenetico e competitivo oggi un lavoratore “adulto” deve saper resistere a situazioni anche prolungate di solitudine, in cui non c'è nessuno che ti offre feedback e gratificazioni.



2) “Tu ti approfitti di me/di noi”. In questo schema ricorrente il capo o il datore di lavoro o il cliente è il carnefice e il lavoratore è la vittima. Non è solo uno schema ideologico. E' anche e forse soprattutto uno schema psicologico. In ogni novità, in ogni progetto, in ogni situazione che ci mette in discussione, anche quando ne ricaviamo vantaggi personali, il nostro modo di esorcizzare paura e insicurezza è quella di identificare il dolo di un cattivo egoista che ci vuol togliere qualcosa. Qualche settimana ho chiesto ad una persona la cui azienda aveva introdotto lo smart working con soddisfazione diffusa tra i difendenti se fosse contento della nuova soluzione. La sua risposta è stata “Si, abbastanza. Certo ‘sti str… si risparmiano un sacco di soldi di ticket restaurant”.



3) “Non sono capace/Dimmi cosa devo fare”. In questo schema la voce interiore è quella di un bimbo che dice “guarda che io sono solo un bambino e tu non mi puoi lasciar fare cose che mi mettono a disagio o che mi potrebbero portare a sbagliare e ad essere sgridato/ridicolizzato. Non posso rischiare di sbagliare.”. Inutile dire quanto questo “pattern” sia deleterio in un mondo del lavoro in cui le persone sono spinte all'autonomia e all'intraprendenza.



4) “Tanto a me non importa niente” Di solito pronunciamo questa frase quando proviamo disagio e sentiamo di non essere adeguati all'attività che stiamo svolgendo o all'ambiente in cui stiamo operando. Il bambino che è in noi sussurra “questo gioco mi va male, non mi piace. Se proprio devo continuare a giocare lo faccio deliberatamente male o con il minimo sforzo. L'obiettivo visto che non mi diverto io è che non si diverta nessuno così presto cambiamo gioco.”



5) “Invece non è così” Prendere atto della realtà è forse la definizione più esaustiva del processo per cui si diventa adulti. Non accettare che il prodotto che abbiamo messo sul mercato ha fallito, o che la nostra performance sia stata mediocre, o che i numeri abbiano smentito una nostra teoria significa riproporre il mondo immaginario del bambino, che si chiude occhi e orecchie perché la verità è troppo dolorosa.