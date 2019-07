Suv “separati alla nascita”: come distinguere quelli del gruppo Volkswagen di Giulia Paganoni

In un mercato inondato dall'offerta suv, è necessaria una bussola per orientarsi e riuscire a comprendere le diverse offerte che i costruttori presentano sul mercato. All'interno del gruppo Volkswagen sono davvero tanti i modelli a ruote alte e a volte difficilmente distinguibili. La novità di un modello può essere l'ingresso del marchio in un nuovo segmento che (molto spesso) mantiene lo stile e il Dna dei modelli già presentati in altri segmenti

GUARDA IL VIDEO / Come distinguere i suv del gruppo Volkswagen