Come diventare un professionista di successo con i social network

I social sono davvero utili per i professionisti? Spesso si pensa che siano solo uno strumento per comunicare con gli amici o semplice intrattenimento. In realtà sono anche una vera e propria miniera d'oro in ambito professionale.

Il libro prende spunto da una storia vera e di successo, quella di un giovane professionista, partito con due luci, un telefono cellulare e un'intuizione: guardare il mondo digitale e i social network con un occhio diverso e capire che c'era spazio per un'offerta di contenuti anche su temi specialistici. Questo gli ha permesso di raggiungere milioni di persone in Italia, creare una community di oltre 200.000 persone e avere clienti in ogni parte d'Italia.

“Commercialista 4.0” è un manuale che spiega in modo completo e operativo la strategia di comunicazione social per professionisti, come studiare un piano editoriale efficace e come fare personal branding. Indica inoltre quali contenuti pubblicare, quale linguaggio utilizzare sui vari social network (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e LinkedIn) e come intercettare e fidelizzare potenziali nuovi clienti.

Il libro è in edicola dal 25 gennaio al prezzo di € 12,90, in libreria a € 16,90 ed è acquistabile come ebook a € 9,99.

«Da una parte i social mi hanno permesso di rispondere a una probabile esigenza del pubblico social e quindi risultare utile alla gente, ma dall'altra parte tutto questo mi ha consentito di fare anche personal branding per far conoscere a un pubblico nuovo la mia realtà, il mio studio……Partiti da zero siamo arrivati a gestire, grazie ai social, oltre 700 clienti in ogni parte d'Italia». Massimiliano Allievi