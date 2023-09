Come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il marketing

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Per quanto riguarda l'applicazione della Ai nel marketing c'è un po' di diffidenza, manager e aziende vogliono capire a fondo dove stiamo andando e quali rischi potrebbero esserci nell'uso delle Ai generative - spiega Stefano Schiavo, consulente aziendale di marketing strategico, docente e autore di diverse pubblicazioni.

«Quando arrivano innovazioni così disruptive la tendenza, perfettamente normale, è quella di capire dove sta andando il mercato. Per contro, a livello personale, professionisti e dipendenti le stanno sperimentando da tempo sul lavoro, scrivendo report, piani di marketing, newsletter e presentazioni. Come anche le piccole agenzie di comunicazione che usano le Ai per generare siti web in automatico e piani editoriali aziendali, producendo contenuti sia testuali sia visuali».

L'opinione comune è che le Ai generative avranno un impatto molto forte sul marketing, forse ancora di più che su altri ambiti. «Non solo scrivo più velocemente quello che io avrei scritto, ma ho qualcuno che scrive al posto mio, generando dei contenuti coerenti con l'obiettivo. Dall'automazione delle procedure alla semantica, con un contenuto che stupisce per logica.

Ecco, questo è il layer che oggi rivoluzionerà il marketing», ci spiega ancora Schiavo, che per la sua attività di consulente sprona le aziende a sperimentare queste tecnologie: «Il consiglio che do alle aziende che incontro e quello di aprire alla sperimentazione, di non precludersi spazi di esplorazione in ambiti che oggi sembrano ostici. In questo modo si capiscono realmente le potenzialità dello strumento Ai e si guadagna un vantaggio competitivo». Analizziamo alcune applicazioni della Ai generativa e non di seguito.

Creazione dei contenuti

La creazione di contenuti o immagini è sicuramente uno dei discorsi più controversi. Le ai generative come Chat GPT 4 o Bard hanno la capacità automatica di creare testi di qualsiasi tipo, quasi identici a quelli creati da un essere umano. Gli operatori del marketing possono utilizzare il proprio tempo in modo molto più efficiente con queste soluzioni di generazione automatica di contenuti, per esempio per creare testi che accompagnano i prodotti venduti e immagini personalizzate e astratte, ideali per post sui social media e siti web e-commerce. Ma anche presentazioni, piani editoriali e analisi di mercato o di prodotto.