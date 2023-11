Come e perché tornare a coltivare la propria rete di relazioni

È quello che ognuno di noi deve fare per avere una propria rete di valore. Averne cura, ogni giorno.

Ognuno ha il proprio modo per farlo.

Un modo semplice

Mettersi in agenda di telefonare ogni giorno a 2-4 persone, anche solo 5’ per telefonata in fase di commuting al mattino o alla sera, semplicemente partendo dalla lettera A della rubrica telefonica.

La chiave sta nel fare il primo passo. Hai 1500 contatti in agenda? Stiamo parlando di 4 telefonate al giorno. 5’ a testa per il puro piacere di aggiornarsi reciprocamente. Non riesci a trovare 20’ al giorno per manutenere e dare valore alla tua attività principale? Beh … c’è da riflettere sulle tue priorità.

“Hai ragione Gianfranco, ma spesso mi trovo dei nomi di cui non ricordo nemmeno il volto, è un contatto che non sento più da anni, cosa racconto se telefono? Dai … non è facile. Poi io sono timid*”.