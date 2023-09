Come evitare i malintesi interculturali in azienda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono trascorsi quattro anni da quando Silvia Toniolo e io abbiamo scritto un libro dal titolo “Cittadini del Mondo si Diventa – Una Scelta di Vita di Oggi, Domani e Sempre”. Da allora, l'interesse sui temi dell'interculturalità è andato via via crescendo, fino ad arrivare ad oggi in cui l'intelligenza culturale viene ormai considerata una delle competenze fondamentali per muoversi nel mercato del lavoro, non soltanto per gli aspiranti leader in ambito internazionale, ma a tutti livelli organizzativi.

Ciò accade perché i malintesi interculturali sono, ahimè, all'ordine del giorno: incomprensioni che in molti casi si potrebbero evitare, sviluppando una maggiore capacità di funzionare efficacemente in contesti interculturali, che comprendono differenti contesti nazionali, etnici, aziendali, generazionali, di genere ed altri.

Ma cosa sono i malintesi interculturali? Per cominciare, è normale per tutti noi “portare” inconsciamente sul posto di lavoro i nostri comportamenti, aspettative e stili di comunicazione culturali. I malintesi che ne derivano sono conflitti interpersonali dovuti a differenze percepite o reali tra i diversi tratti culturali che si muovono nello stesso contesto.

Il background culturale di una persona è influenzato da molti fattori demografici diversi, come l’etnia, il sesso, la lingua, la religione, la posizione geografica, l’orientamento sessuale, l’età, l’istruzione e lo status socioeconomico. È chiaro che il campo d’azione è molto ampio e questo comporta un’alta probabilità che due culture diverse si scontrino a un certo punto e diano luogo a incomprensioni.

Il conflitto può nascere da una cattiva comunicazione, sia verbale che non verbale (ad esempio, il linguaggio del corpo, i silenzi), generando emozioni negative da entrambe le parti, come fastidio, imbarazzo, offesa, incertezza e persino rabbia. La possibilità che si verifichino incomprensioni culturali è in costante aumento a causa di due fattori che vi contribuiscono: la crescente diversità sul posto di lavoro, poiché la società si diversifica sempre di più a causa di migrazioni e dell’aumento dei nuclei familiari multiculturali. In secondo luogo, la ricerca proattiva di team eterogenei da parte delle organizzazioni, perché offrono molti vantaggi, tra i quali un maggiore potenziale di innovazione e idee nuove.