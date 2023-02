Come far si che l'Ucraina vinca

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES – A quasi un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, la guerra sta entrando in una nuova fase. Dopo il fallito attacco a Kiev della scorsa primavera e la sorprendente controffensiva degli ucraini, che hanno liberato Kharkiv nel nord e Kherson nel sud, il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato una campagna punitiva per colpire civili e infrastrutture energetiche con droni e missili. Bloccato sul campo di battaglia, Putin sta cercando di far si' che quanti piu' ucraini possibile siano costretti a passare l’inverno al freddo e al buio.

La linea del fronte non si è spostata molto negli ultimi mesi. Ma i combattimenti restano feroci (con molte vittime) e la Russia sembra prepararsi a una grande offensiva di primavera. L’economia russa sta diventando di guerra e la macchina della propaganda del Cremlino è in tilt : macina un mix di minacce apocalittiche e deliri imperialistici. L’ultima testata giornalistica indipendente russa, Meduza, e l’ultima organizzazione per i diritti umani, il Centro Sakharov, sono state costrette a chiudere. Il clima a Mosca è di sfida.In queste circostanze, gli alleati dell’Ucraina hanno buoni motivi per aumentare l’aiuto militare, anche con la fornitura di carri armati. L’obiettivo è che l’Ucraina prevalga contro il suo aggressore. Ma non possiamo augurarcelo senza fornire all’Ucraina i mezzi affinche' questo accada. L’alternativa è una prolungata guerra di logoramento, che porterà più morti in Ucraina, una maggiore insicurezza per l’Europa e continue sofferenze in tutto il mondo (dovuta alla decisione della Russia di usare furniture energetiche e alimentari come armi).

I partner dell’Ucraina si erano già impegnati a fornire difese aeree avanzate come il sistema missilistico Patriot di fabbricazione statunitense, obici più capaci e altri mezzi corazzati da combattimento. Ma prima di arrivare alla recente grande svolta, vi è stato un serrato dibattito sull’opportunità di fornire carri armati come il tedesco Leopard 2 o l'americano M1 Abrams. Sostengo da tempo che dobbiamo fornire all’Ucraina i mezzi per respingere l'attacco della Russia. I carri armati sono necessari alle forze ucraine per superare lo stallo della guerra di trincea e per ritrovare lo slancio dello scorso autunno quando riconquistarono Kharkiv e Kherson.

L'accordo sui carri armati ha richiesto tempo e intense discussioni, anche in seno al Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea. La svolta è arrivata quando la Germania ha accettato di inviare i Leopard 2, in coordinamento con gli Stati Uniti che forniranno una trentina di M1 Abrams. Sebbene la consegna di questi mezzi richiedera' tempo, un addestramento intensivo e la necessaria manutenzione, il risultato non si ferma sul campo di battaglia. Abbiamo mandato di nuovo un altro forte segnale alla Russia : Putin ha sbagliato - ancora una volta - a dubitare della nostra determinazione.

Naturalmente, alcuni obietteranno che altre armi prolungheranno la guerra e si rischierà un’ulteriore escalation, e che i negoziati diplomatici sono l’unica soluzione. Ma mentre gli europei rimagono sempre disponibili nei confronti di chiunque sia seriamente intenzionato a cercare una fine negoziata e giusta della guerra, la Russia finora ha chiarito che intende persistere con i suoi crimini di guerra. Tutti coloro che hanno cercato di trattare con Putin sono tornati a mani vuote. Finché questo non cambierà, dobbiamo concludere che l’unico modo per porre fine alla guerra è dare all’Ucraina i mezzi per cacciare l’invasore.