Come fare innovazione con l'outsourcing: più valore per il business con Winflow

Outsourcing oggi significa più valore per il business

Oggi outsourcing significa creare un reale valore aggiunto per il business dei clienti e non solo prenderne in carico la gestione dei processi. È questa la filosofia di Winflow, l'azienda partner del Gruppo De Pasquale, specializzata in Business Process Outsourcing: attraverso soluzioni ad hoc, il BPO diventa una strada percorribile anche in ambiti più specifici e complessi. Con oltre 30 anni di esperienza, un organico di 400 persone e 3 sedi operative a Milano, Roma e Torino, Winflow è un punto di riferimento nell'outsourcing in Italia grazie a una strategia precisa: puntare su un rapporto win-win con i clienti, offrendo soluzioni di BPO personalizzate e studiate per migliorare la gestione operativa con standard qualitativi certificati, tecnologie innovative, competenze specializzate.



I servizi di outsourcing proposti da Winflow – Contact Center, Accounting&Administration, Credit Management, Document Management e Servizi Assicurativi – sono rivolti alla gestione di workflow, attività o interi processi aziendali e si configurano come soluzioni customizzate, supportate da una profonda conoscenza dei settori presidiati, quali Manufacturing, Financial Services – Assicurazioni, Banche, Credito al Consumo – GDO/Retail, Media&Communication, Energy&Utilities.



«Winflow si posiziona sul mercato come un partner in grado di semplificare e migliorare i processi dei clienti – spiega Denise De Pasquale, Presidente di Winflow – con servizi di outsourcing fondati su analisi strutturate, customizzazione del modello di gestione, competenze di processo e tecnologie all'avanguardia, garantendo risultati concreti e misurabili, ottimizzazione di tempi e risorse, supporto nelle evoluzioni business».



I vantaggi dell'outsourcing

I servizi di outsourcing in ambito Contact Center, Back Office, Accounting&Administration permettono di:

-Condividere rischi e responsabilità, legati alla continuità e alla variabilità dei volumi di business, garantendo la qualità del servizio

-Semplificare alcuni processi

-Migliorare la Customer Experience degli utenti finali

-Gestire con più flessibilità i picchi di lavoro

-Avvalersi di team dedicati già formati e costantemente aggiornati

-Disporre di tool tecnologici e metodologie messe a disposizione dall'outsourcer

-Trovare il giusto equilibrio tra costi fissi e costi variabili.



Un esempio? Il Customer Service a supporto del canale e-commerce

Gli esperti Winflow supportano gli acquirenti fornendo un supporto a 360 gradi su prodotti, disponibilità, promozioni, condizioni di acquisto, stato dell'ordine, reclami e rimborsi, corrispondenza ordini/pagamenti. In questo modo l'azienda cliente è in grado di potenziare l'efficacia commerciale, ottimizzare gestione e costi, migliorare i flussi di cassa, mantenere alti standard di Customer Experience.



Gestione in outsourcing: modelli personalizzati per risultati concreti

Per Winflow ogni cliente è unico, e va gestito con concretezza e flessibilità. Questo approccio si fonda su una metodologia ben consolidata, organizzata in quattro fasi e orientata allo smart outsourcing:

-Analisi iniziale dei processi della realtà cliente

-Definizione del modello di gestione in outsourcing più efficace

-Delivery dei servizi di outsourcing nel rispetto dei livelli di servizio definiti

-Monitoraggio in real time delle attività gestite, attraverso soluzioni informatiche e business review periodiche, per verificare il raggiungimento degli obiettivi predefiniti e stabilire eventuali interventi migliorativi.



Servizi di outsourcing: alta specializzazione tra esperienza, tecnologia e persone

«La tecnologia – continua Denise De Pasquale – è un fattore abilitante fondamentale, alla base di questo approccio. Winflow è proprietaria di Kiaro, una piattaforma di Business Process Management con cui vengono gestite tutte le attività di Customer Service e Back Office». Su Kiaro, infatti, vengono disegnati i flussi di attività e viene tracciata e monitorata in real time l'operatività, assicurando al cliente la governance dei processi gestiti da Winflow e anticipando eventuali criticità.

L'adattabilità ai sistemi dei clienti, l'approccio omnichannel, le soluzioni di Intelligenza Artificiale, Cognitive Automation, Robotic Process Automation a supporto degli operatori fanno di Kiaro uno strumento altamente innovativo.

La tecnologia è a sostegno delle persone: questo è l'elemento chiave del business di Winflow. L'azienda, inoltre, adotta una politica di formazione e aggiornamento continuo dei team dedicati alla gestione dei processi dei clienti. «Le persone che entrano in Winflow – conclude Denise De Pasquale – devono avere conoscenze di processo, empatia e mindset digitale per gestire al meglio i processi del cliente e le interazioni con gli utenti finali».





Denise De Pasquale

Per maggiori informazioni: winflow.it

