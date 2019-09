Come fare i lavori in casa tagliando i costi grazie al fisco Come fare lavori in casa fruendo di una riduzione consistente sui costi? La risposta può arrivare dallo sconto in fattura e dalla cessione dei crediti

L'opzione dello sconto applicato dall'impresa (e pari all'ammontare del bonus fiscale) è operativa dal 31 luglio scorso. E si affianca a quella della cessione del credito d'imposta, introdotta nel 2016 e poi via via ampliata.

L'obiettivo dei due strumenti è comune: monetizzare nell'immediato il vantaggio fiscale, per rendere ancora più appetibile l'investimento edilizio per i privati.

La Guida rapida - in allegato al fascicolo dell'Esperto risponde in edicola lunedì 30 settembre con Il Sole 24 Ore – spiega nel dettaglio come fruire delle agevolazioni e per quali interventi. Le misure hanno infatti presupposti e caratteristiche differenti. E il meccanismo dello sconto in fattura (per cui sul mercato si vedono già le prime offerte) potrà essere ancora perfezionato con la prossima legge di Bilancio, per essere utilizzabile su larga scala: perché al momento è applicabile solo dai grandi operatori, tagliando fuori le piccole imprese.