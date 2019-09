Come fare la squadra dei ministri di Conte

Ma se i contratti non funzionano, come può il presidente del consiglio assicurarsi che la linea di fondo inizialmente condivisa (tra tante difficoltà) non sia continuamente messa in discussione? Per dare credibilità al programma di governo – il primo dossier, il presidente del consiglio dovrebbe aprire anche il secondo dossier e scegliere i suoi ministri assicurandosi che la loro reputazione personale renda plausibile la realizzazione del programma. Molti studi mostrano infatti che l’identità dei leader politici è fondamentale nelle scelte di policy e nei risultati conseguiti.

La maniera migliore per fugare le incertezze e i dubbi che circondano la formulazione e la realizzazione del programma di un governo M5S-PD è di selezionare dei ministri che formino una squadra relativamente omogenea e la cui storia personale mostri la via. La scelta del ministro degli esteri manderà un segnale sulla collocazione geo-politica del nuovo governo, dopo le incertezze di quello precedente. Il governo ha intenzione di rispettare i vincoli fiscali europei o di intraprendere un duello con Bruxelles? La figura del ministro dell’economia può aiutare a chiarire le idee ai paesi europei e ai mercati. Su lavoro e tassazione, il governo prevede di aprire una discussione con le parti sociali oppure di muoversi in solitario? La scelta del ministro del lavoro può aiutare a precisarlo.

Ovviamente, il presidente del consiglio non può scegliere i suoi ministri senza consultare le forze politiche che sostengono il governo.

Tuttavia, potrebbe chiedere a M5S e PD di indicare, per ogni ministero, una rosa di due o quattro persone, nel rispetto della parità di genere, che i partiti reputano idonee a ricoprire quella carica – dato il programma di governo. Da questa rosa di nomi, il presidente del consiglio sceglierebbe la sua squadra di governo da proporre al Presidente della Repubblica per perfezionarla.

I partiti – e le correnti al loro interno – avrebbero l’incentivo di indicare le persone migliori per il ministero in questione, per vincere la concorrenza degli altri. Il presidente del consiglio avrebbe un buon pool di candidati da cui scegliere in base a competenza e organicità con il programma, rispettando allo stesso tempo dei criteri di rappresentanza per i due partiti. Certo, anche le scelte di Conte dipenderebbero dai suoi incentivi.