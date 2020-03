Come fermare il coronavirus? 10 indicazioni pratiche da seguire tutti i giorni (smentendo Einstein) Soltanto con un rigidissimo rispetto delle regole di comportamento potremo rallentare la galoppata del contagio

Einstein diceva che solo due cose, con certezza, sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Nella lotta quotidiana al coronavirus è del tutto inutile pensare all'universo, ma è invece fondamentale smentire Einstein sulla seconda voce: la stupidità umana. Quella che ci ha fatto vedere assembramenti ovunque, folle di gente sui campi da sci, bambini e adulti nei parchi come se fosse agosto.



Comportamenti lontani anni luce da quelli che sono stati tenuti in Cina, come tutti abbiamo visto in tv, che al momento sembrano aver permesso di riportare sotto controllo la diffusione dell'infezione. Seguire le indicazioni che sono state date negli ultimi giorni non è un optional, è un preciso dovere. Per i nostri figli, per i nostri famigliari, per i nostri amici, per noi stessi.



Di seguito cerchiamo di tradurre nella vita di tutti i giorni le indicazioni che ci vengono dall'Istituto Superiore di Sanità: per comprendere non solo cosa e come fare di fronte ai mille dubbi che ci assalgono, ma anche cosa non fare se vogliamo evitare di regalare al virus una passerella trionfale.

1) Se volete bene ai vostri figli teneteli a casa

La chiusura delle scuole non è una vacanza. Tutti noi, che abbiamo figli, sappiamo quanto sia difficile tenerli in casa. Ma non possiamo fare diversamente. Lasciarli liberi di scorrazzare nei parchi, di girare in gruppi per strada, di giocare a calcio o basket sui campetti all'aperto o nel parco condominiale significa moltiplicare a dismisura la possibilità di contagio. Dobbiamo recuperare, e non è facile dopo anni percorsi in direzione contraria, il nostro essere genitori. Non siamo amici: siamo padri, siamo madri. E in queste situazioni di emergenza decidiamo noi. Senza discutere. Quindi ripeto: se vogliamo bene ai nostri figli teniamoli in casa.



2) Se volete bene ai vostri genitori e parenti anziani isolateli dal mondo

La cosa migliore che possiamo fare in questo momento è mettere i nostri anziani sotto una teca di cristallo. Se sono autosufficienti possono tranquillamente sopravvivere senza vederci. Molti di loro hanno passato 5 anni di guerra, altro che il coronavirus. Hanno bisogno della spesa o di farmaci? Lasciamoli sullo zerbino. Salutiamoli a distanza. Tempestiamoli di telefonate. Facciamogli sapere che ci siamo. Ma teniamoli isolati da tutto e da tutti. E, finita la bufera, potremo riabbracciarli più forte di prima.

3) Se un persona anziana ha bisogno di aiuto materiale

Se proprio non possiamo fare a meno di avere un contatto diretto con un anziano, perché richiede assistenza, battezziamo una persona, una sola, che abbia contatti diretti. Più persone che interagiscono con i nostri genitori o con i nostri nonni significano soltanto più possibilità di contagio. E se non stiamo bene, se abbiamo sintomi di qualsiasi tipo, evitiamo il contatto. Solo in questo caso cambiamo la persona “di sostegno”.