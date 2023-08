Come fuggire da Twitter (X) con dignità. Una breve guida e qualche consiglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una guida per eliminare la cronologia di Twitter senza perdere un'eternità

Se evoluzione o involuzione lo diranno i posteri. Fatto sta che X o Ex-Twitter sotto la guida assoluta di Elon Musk, è un crogiolo di stravolgimenti che in molti non hanno digerito. L'ultimo cambiamento è stata la promessa di rimuovere la possibilità per gli utenti di bloccare altri account. Lo ha annunciato poco tempo fa proprio Musk affermando che il blocco verrà eliminato come “funzionalità” e sarà reso possibile solo per i messaggi diretti. Peccato, perché il blocco è uno strumento che ha aiutato gli utenti a proteggersi da interazioni indesiderate su X o Twitter, assicurando che gli account bloccati non vedano i post pubblicati e che i loro post non vengano visualizzati nel tuo feed.

Un’altra novità annunciata da poco – e molto criticata - riguarda la limitazione della quantità di contenuti che gli utenti possono visualizzare di giorno in giorno. La mossa, secondo Elon Musk, è stata varata per “contrastare possibili manipolazioni del sistema”. Una spiegazione che non ha convinto e che, secondo molti, sarebbe un tentativo subdolo per spingere ulteriormente le persone ad abbonarsi a Twitter Blue, con il limite di visualizzazione fissato a 10 mila cinguettii al giorno.

In segno di protesta a questo e altri stravolgimenti in corso sulla piattaforma, molti utenti hanno deciso di abbandonarla e tra questi anche molti scienziati, che usavano Twitter come strumento divulgativo. Secondo un recente sondaggio di Nature, in migliaia avrebbero già ridotto l'utilizzo del social network o l'avrebbero addirittura abbandonato in disaccordo con la nuova gestione di Elon Musk, che a giudizio di molti lascerebbe sempre più spazio a profili falsi, hater e troll.

Le cose da fare prima di abbandonare X

Siete preoccupati di quello che potrebbe accadere a Twitter e desiderate in qualche modo salvare i vostri tweet? Magari state pensando anche voi di abbandonare il social network dei cinguettii ed eventualmente di migrare su altre piattaforme, come Threads di Meta, oppure Bluesky, lanciato a febbraio proprio dall’ex CEO di Twitter Jack Dorsey (ancora in fase Beta però). Per farlo vi spieghiamo i passi da fare. Il primo è quello dell’eliminazione della cronologia di Twitter, specie se si hanno più di 3.200 tweet. Questo perché prima di eliminare la cronologia sarà necessario anche archiviare i tweet dell'account. Gli utenti, è questa è la limitazione maggiore, possono eliminare solo singoli post e, se si vuole utilizzare un’app di terze parti per l'eliminazione rapida, Twitter consentirà di eliminare solo i 3.200 tweet più recenti. Per aggirare questa limitazione, la maggior parte delle app di eliminazione utilizzano proprio l'archivio per identificare tutti i tweet più vecchi accumulati in modo che possano essere eliminati.

Fase 1: Per accedere all'archivio

Accedi al tuo account Twitter e, nella colonna di sinistra, fai clic su Altro > Impostazioni e supporto > Impostazioni e privacy. Nella colonna Il tuo account , fai clic su Scarica un archivio dei tuoi dati. Può volerci un giorno o più prima di ottenere i tuoi dati. In seguito riceverai un’e-mail da Twitter che ti offre la possibilità di scaricare l'archivio attraverso un file ZIP, che contiene una cartella con un file HTML. Facendo clic su di esso si aprirà una pagina Web nella finestra del browser per scorrere l’intera cronologia di Twitter, insieme a un elenco di file di dati JavaScript. I file in questione includono informazioni come i dati del profilo, i Tweet, i Messaggi Diretti, i Momenti, i contenuti multimediali, un elenco dei propri follower, un elenco degli account seguiti, la rubrica, le liste che abbiamo creato, di cui siamo membro o che seguiamo, le informazioni demografiche e relative agli interessi dedotte dal social su di noi, i dettagli sugli annunci che abbiamo visto o con cui abbiamo interagito su Twitter e altro ancora.

Fase 2: eliminare singoli tweet

Se hai solo alcuni tweet più vecchi che vuoi cancellare puoi eliminarli uno alla volta. E' facile: trova il tweet che desideri eliminare e fai clic sui tre punti in alto a destra del post e poi clic su Elimina.

Fase 3: scegliere un'app terza

Ci sono molti tool creati per aiutare a gestire la cronologia di Twitter e cancellarla. Alcuni sono gratuiti e altri richiedono un canone di abbonamento. TweetDelete è una delle più note, uno strumento web che consente sia di eliminare la cronologia di Twitter sia di impostare un timer per l’eliminazione dei futuri tweet. C'è anche la versione gratuita che elimina solo i 3.200 tweet più recenti, mentre il piano Premium è in grado di aggirare il limite di 3.200 tweet caricando il file di dati di Twitter e quindi consentendo di eliminare una serie di tweet specifici. Un altro tool è TweetEraser, che offre funzionalità identiche a quello di TweetDelete, ma che però non ha una versione gratuita.