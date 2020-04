Come funziona la cassa integrazione in deroga Anticipazione dagli istituti di credito e norme sul lavoro accessorio di Lorenzo Giannuzzi

(ANSA)

3' di lettura

Le misure straordinarie per la Cassa Integrazione in Deroga COVID-19 si inseriscono contestualmente all'interno del decreto legislativo n.18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia”, il cui obiettivo generale è il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. Le nuove misure straordinarie prevedono che la CIGD sia attivabile anche dalle attività che contano meno di 6 dipendenti, previa domanda all'INPS a partire dal 1 aprile 2020. Vi è infatti una convenzione tra imprese e sindacati, associazioni bancarie e il ministero del lavoro, che consente agli istituti di credito di anticipare la CIGD. L'importante è che un'operazione a costo zero per i lavoratori e sono le banche stesse ad anticipare le somme per i sussidi, e gli stessi istituiti di credito verranno poi rimborsati in seguito direttamente dall'INPS.



Queste nuove misure per la Cassa Integrazione in Deroga così stipulate, assicurano quindi che non ci siano né costi né interessi a gravare sui lavoratori. In più il Decreto Liquidità del l'8 aprile sancisce l'estensione della Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga, e dell'assegno ordinario Cura Italia, anche ai lavoratori assunti tra febbraio e marzo 2020, nonché l'esenzione da marca da bollo per i procedimenti di integrazione salariale. In merito alla retribuzione spettante al lavoratore l'indennità corrisposta è pari all'80% della retribuzione, inclusi eventuali ratei di mensilità aggiuntive che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il tetto massimo contrattuale (di norma comunque non oltre le quaranta ore settimanali). L'importo della prestazione in ogni caso non può eccedere un limite massimo mensile stabilito con cadenza annuale.



Va specificato comunque che un dipendente può continuare a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, senza per questo perdere il diritto all'indennità, sempre ammesso tuttavia che tale prestazione non superi il limite massimo annuale. Si sottolinea però che il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS le eventuali prestazioni retribuite: la mancata comunicazione di tali attività infatti può comportare che egli decada dal diritto di integrazione salariale. Sebbene i lavoratori che percepiscono l'indennità non sono soggetti né a costi né ad interessi, il mantenimento delle somme della Cassa Integrazione in Deroga prevede necessariamente la partecipazione alle politiche attive: infatti nel caso di mancata partecipazione ai corsi della regione o alle politiche attive del centro dell'impiego, si incorre nel decadimento del diritto di indennità di cassa integrazione.

È molto importante tenere ben a mente che se una delle ipotesi sopra citate dovesse verificarsi, l'INPS oltre a cessare immediatamente la corrispondenza dell'indennizzo, provvede anche a recuperare, previa specifica comunicazione, tutte le somme già erogate per il periodi di non spettanza del trattamento. In merito alla presentazione delle domande si rammenta che le domande per accedere alla Cassa Integrazione in Deroga devono essere presentate all'INPS entro venti giorni dalla data in cui sono state sospese le attività o è stato ridotto l'orario di lavoro di un'azienda. Alla suddetta richiesta va inoltre allegato il verbale dell'accordo sindacale e naturalmente l'elenco dei dipendenti interessati.

A tal riguardo è importante precisare che, per le aziende la cui unità produttiva è concentrata presso un'unica sede o regione, la domanda di Cassa Integrazione in Deroga può essere presentata via internet attraverso il servizio dedicato sul sito dell' Inps , compilando il modello predisposto; mentre per le aziende la cui unità produttiva è dislocata in più regioni o province autonome, la domanda di CIGD va presentata dall'azienda al ministero del lavoro e delle politiche sociali.