Come funziona l’Ai che ha battuto i migliori campioni di Gran Turismo Sport

Gran Turismo è un videogioco per Playstation, anzi per dirla meglio è una delle migliori simulaizione di giochi di corsa. Sony ha realizzato un agente di Intelligenza Artificiale (IA) denominato Gran Turismo Sophy o più brevemente Sophy che è stata capace di battere alcuni dei migliori giocatori al mondo del videogioco pubblicato da Sony nel 2017. La tecnologia è stata realizzata grazie alla collaborazione tra PDI, studio che sviluppa titoli per PlayStation Studios, e Sony AI, team di sviluppo dell'intelligenza artificiale. È interessante perché utilizza un metodo che i ricercatori hanno battezzato su Nature “deep reinforcement learning”.

Come funziona

A differenza per esempio di una partita di scacchi o di un gioco come Go, guidare un’auto da corsa significa in prima luogo avere una idea chiara del funzionamento di una automobile. Ma anche e soprattutto prendere decisioni rapide e strategiche per trovare le traiettorie migliori, sfruttare le caratteristiche del circuito e studiare una strategia di attacco e difesa rispettando il regolamento e senza causare incidenti. Sono tutte operazioni che un pilota umano “processa” contemporameamente ma hanno logiche di funzionamento tutt’altro che semplici. I ricercatori durante l’incontro con i giornalisti hanno spiegato che per allenare l’”algoritmo” - come avviene peraltro in altri ambiti dell’Ai - è stato di volta in volta assegnato un punteggio sulla base del comportamento in pista più corretto e virtuoso.

Lo studio

Sony ha messo alla prova le abilità di “Sophy” facendola competere con quattro dei migliori piloti di Gran Turismo al mondo, in occasione di due eventi Race Together 2021 Challenge svoltisi il 2 luglio e il 21 ottobre 2021. Dopo alcune modifiche apportate sulla base dei risultati della prima gara, nel secondo evento di ottobre, GT Sophy ha superato i migliori piloti di GT, sia nelle corse a tempo che nelle gare in stile Campionato FIA GTA. Da quanto si è appreso Sony intende implementare Gran Turismo Sophy in Gran Turismo 7, che uscirà il 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5.